Orbán ViktorVálasztás 2026beszéd

Orbán Viktor: A vidéki levegő magyarrá tesz

A kormányfő nyitotta meg az Mezőfalvi Vetési Napot.

Magyar Nemzet
2026. 03. 27. 10:10
Orbán VIktor
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán
Nagy eső várta Orbán Viktort Mezőfalván. A miniszterelnök azzal kezdte a vetési nap megnyitóbeszédét, hogy az agrártámogatási stratégiáról most nem tart nagyelőadást, köszönetet mondott az elmúlt négy évért. Azt mondta, olyan volt kormányozni ebben a ciklusban, mint amikor az ember egész évben gondozza a szőlőjét, a jég a végén elveri a vetést, vagy a fagy megtizedeli a gyümölcsöst. – Nem volt könnyű négy évünk: számos válságot kellett elhárítanunk, amit nem mi okoztunk – jelentette ki Orbán Viktor. A miniszterelnök emlékeztetett, ezek a válságok háborúból fakadtak, ugyanis az blokkolja a gazdaságot. Azonban ennek ellenére is tovább fejlesztették a gazdaságot.

– Mi egy vidéki kormány vagyunk. Szokták mondani, hogy a városi levegő szabaddá tesz, ennek a párja, hogy a vidéki levegő magyarrá tesz – hangoztatta, majd kiemelte: a függetlenség egyik fő feltétele, hogy az ország legyen önellátó.

Ezért az agrárium nem csupán szakpolitikai kérdés, hanem a nemzeti szuverenitás egyik legfontosabb kérdése

– szögezte le.

Azt mondta a feldolgozó- és élelmiszeripar megerősítése lesz a következő négy év egyik legfontosabb feladata. Ehhez három dolgot kell megcsinálniuk. A kormányfő kifejtette, 

  1. meg kell akadályozni, hogy az érdekeinkkel ellentétes szabályokat erőltessenek ránk. Ez az ő dolga, ezt Brüsszelben kell megvívni. 
  2. A másik, hogy itt legyen a tulajdon. 
  3. A harmadik, hogy ne vegyék el a hasznot. Itt még sok feladatunk van, különös tekintettel a kereskedelemre.

Kifejtette: az elektromos autóipart, a gyógyszer-, a hadi-, és az élelmiszeripart nagyon kell fejleszteni majd a következő években. 

Orbán Viktor: Benn kell tartanunk az országban a vizet!

Azt mondta, Magyarország elvileg édesvíznagyhatalom, csak nem jól csináljuk.

– A dolgunk az lesz, hogy a következő négy évben csináljuk jól – jelentette ki. 

A 19. században a vizet el akarták vezetni, hogy ne legyenek árvizek. De ez a 21. század, ma nem elvezetni kell, hanem megtartani. Az Alföld program erre épül majd. Azt mondta, a Mercosur megállapodás fenyegeti a gazdák egzisztenciáját. Hozzátette: olyan magyar parlamenti többség kell, amely ennek becikkelyezését megakadályozza. 

A másik hasonló szintű probléma az Ukrajnából jön. Emlékeztetett, az ukránok kemények, és férfiasan küzdenek egy reménytelen háborúban, de emellett mindenre képesek. Például felrobbantották a német gázvezetéket is. Orbán Viktor szerint az ukránokat nem szabad beengednünk az EU-ba, mert berántanának minket a háborúba, ráadásul tönkretennék a ma ismert uniós mezőgazdasági rendszert is. Emlékeztetett, a magyar kormány hatalmas nagy humanitárius segítséget nyújtott az ukránoknak, ezért nem tartozunk nekik semmivel.

Szerinte azért, hogy a megakadályozzuk az ukrán uniós csatlakozást, nemzeti, vidéket szerető kormányra van szükség. – Kérem, hogy bíztassanak, támogassanak és segítsenek, hogy meg tudjuk nyerni ezt a választást! – zárta beszédét a kormányfő. 

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

