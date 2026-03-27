Orbán Viktor: A vidéki levegő magyarrá tesz

Nagy eső várta Orbán Viktort Mezőfalván. A miniszterelnök azzal kezdte a vetési nap megnyitóbeszédét, hogy az agrártámogatási stratégiáról most nem tart nagyelőadást, köszönetet mondott az elmúlt négy évért. Azt mondta, olyan volt kormányozni ebben a ciklusban, mint amikor az ember egész évben gondozza a szőlőjét, a jég a végén elveri a vetést, vagy a fagy megtizedeli a gyümölcsöst. – Nem volt könnyű négy évünk: számos válságot kellett elhárítanunk, amit nem mi okoztunk – jelentette ki Orbán Viktor. A miniszterelnök emlékeztetett, ezek a válságok háborúból fakadtak, ugyanis az blokkolja a gazdaságot. Azonban ennek ellenére is tovább fejlesztették a gazdaságot.

– Mi egy vidéki kormány vagyunk. Szokták mondani, hogy a városi levegő szabaddá tesz, ennek a párja, hogy a vidéki levegő magyarrá tesz – hangoztatta, majd kiemelte: a függetlenség egyik fő feltétele, hogy az ország legyen önellátó.

Ezért az agrárium nem csupán szakpolitikai kérdés, hanem a nemzeti szuverenitás egyik legfontosabb kérdése

– szögezte le.

Azt mondta a feldolgozó- és élelmiszeripar megerősítése lesz a következő négy év egyik legfontosabb feladata. Ehhez három dolgot kell megcsinálniuk. A kormányfő kifejtette,

meg kell akadályozni, hogy az érdekeinkkel ellentétes szabályokat erőltessenek ránk. Ez az ő dolga, ezt Brüsszelben kell megvívni. A másik, hogy itt legyen a tulajdon. A harmadik, hogy ne vegyék el a hasznot. Itt még sok feladatunk van, különös tekintettel a kereskedelemre.

Kifejtette: az elektromos autóipart, a gyógyszer-, a hadi-, és az élelmiszeripart nagyon kell fejleszteni majd a következő években.

Orbán Viktor: Benn kell tartanunk az országban a vizet!

Azt mondta, Magyarország elvileg édesvíznagyhatalom, csak nem jól csináljuk.

– A dolgunk az lesz, hogy a következő négy évben csináljuk jól – jelentette ki.

A 19. században a vizet el akarták vezetni, hogy ne legyenek árvizek. De ez a 21. század, ma nem elvezetni kell, hanem megtartani. Az Alföld program erre épül majd. Azt mondta, a Mercosur megállapodás fenyegeti a gazdák egzisztenciáját. Hozzátette: olyan magyar parlamenti többség kell, amely ennek becikkelyezését megakadályozza.