Orbán Viktor elmondta Dopemannek, hogy miért csinálja azt, amit csinál + videó

Orbán Viktor egy baráti hangvételű interjúban elmondta: az ukrajnai háborút nem lehet katonai úton lezárni, mert Oroszországot háborúban nem lehet legyőzni, ezért tárgyalásra van szükség.

Magyar Nemzet
2026. 03. 27. 17:25
Orbán Viktor és Dopeman Forrás: MW
Ahogy arról korábban a Magyar Nemzet is beszámolt, Orbán Viktor ismét interjút adott Dopemannek, a közismert rappernek. 

A beszélgetés folyamán szó esett a magyar politika aktuális helyzetétől, a választástól kezdődően az EU jelenlegi és jövőbeli szerepéig bezárólag. Dopeman kérdésére Orbán Viktor elmondta,

 a legutóbbi, Ukrajnával kapcsolatos magyar vétó kapcsán nem a magyarokat kellene bántani, hiszen nem mi zártuk el a kőolajvezetéket, s arra utalt, hogy amikor érkezik hazánkba a kőolaj, lesz pénz is Ukrajnának.

A miniszterelnök elmondta azt is, hogy amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök videóhívással bejelentkezett a legutóbbi EU-csúcson, ő előtte azon gondolkodott, hogyan kellene erre reagálni, majd úgy döntött, bent marad a teremben, de jelzi, hogy nem ért egyet az ukránokkal. – Ez azért is volt jó – fűzte hozzá a miniszterelnök –, mert közben lehetett figyelni a többi tagállam vezetőjét, és a reakciójukat.

A beszélgetésben szóba került az orosz–ukrán háború is, amelyről a kormányfő elmondta: az oroszokat háborúban nem lehet legyőzni, velük tárgyalni kell.

Ennek a háborúnak vége 

– szögezte le a miniszterelnök.

A beszélgetésben szó esett még a modern „kütyük” használatáról a politikában, illetve arról is, hogy a politikai ellenfelet az ország számára legfontosabb kérdésekről folytatott vitában kell legyőzni. 

A kormányfő a közösségi oldalán korábban megosztott videóban elmondta, hogy számára a Dopemannel való beszélgetés legérdekesebb kérdése az volt, hogy

miért csinálja azt, amit csinál?

 

Borítókép: Orbán Viktor és Dopeman (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
