Orbán Viktor még esőben is győzött Pécelen

„Az eső sem állíthat meg bennünket. Pécelen is többen voltunk!” – írta Orbán Viktor miniszterelnök szombaton a Facebook-oldalára feltöltött posztjában, amelyben bemutatja a péceli Fidesz- és Tisza-rendezvények közti különbséget.
A képen ugyanazt láthatjuk amit Orbán Viktor országjárása során már megszokhattunk: amíg a Fidesz megtölti a városok főtereit a szimpatizánsaival, addig Magyar Péterékre alig kíváncsiak.
Hajrá, Katus Norbert, hajrá, Fidesz!
– zárta posztját Orbán Viktor, aki a helyszínen is sok szépet mondott a Fidesz helyi jelöltjéről.
A kormányfő következő állomása március 29-én Békéscsaba lesz, ahol az eddig tapasztaltak alapján szintén nagy tömegre számíthatunk.
