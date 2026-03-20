Orbán Viktor az uniós csúcs után este már Szentendrén folytatja országjárását

Este Szentendrén folytatódik Orbán Viktor országjárása, a miniszterelnök 18 órára hívta az érdeklődőket a Fő térre.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke Kaposváron. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A kampánykörút újabb állomására a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a kormányfő, aki az uniós csúcsról érkezik.

Ma este már újra itthon. Nincs megállás, találkozzunk Szentendrén 18:00 órakor a Fő téren. Legyünk ott minél többen!

– írta Orbán Viktor.

Orbán Viktor a héten több városba is ellátogat, hogy személyesen találkozzon az emberekkel. Az országjárás hétfőn Kaposváron indult, ahol a Kossuth téren óriási tömeg fogadta a miniszterelnököt. Kedden Egerben, szerdán pedig Dunaújvárosban tartott választási fórumot. Mindkét településen óriási tömeg hallgatta a beszédét.

A kormányfő körútja szombaton Miskolcon, vasárnap Hódmezővásárhelyen folytatódik.

Mint arról beszámoltunk, Orbán Viktor tovább pörgeti országjárását a kampány hajrájában. A miniszterelnök jövő héten újabb helyszíneken folytatja a mozgósítást.

Orbán Viktor jövő héten

március 23-án Kecskemétre,

március 24-én Nagykanizsára,

március 25-én Esztergomba,

március 26-án Törökszentmiklósra,

március 27-én Veszprémbe és Győrbe,

március 28-án Pécelre,

március 29-én pedig Békéscsabára

látogat.

Borítókép: Orbán Viktor gyűlése Dunaújvárosban (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)