Orbán Viktor az uniós csúcs után este már Szentendrén folytatja országjárását

Este Szentendrén folytatódik Orbán Viktor országjárása, a miniszterelnök 18 órára hívta az érdeklődőket a Fő térre.
A kampánykörút újabb állomására a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a kormányfő, aki az uniós csúcsról érkezik.
Ma este már újra itthon. Nincs megállás, találkozzunk Szentendrén 18:00 órakor a Fő téren. Legyünk ott minél többen!
– írta Orbán Viktor.
Orbán Viktor a héten több városba is ellátogat, hogy személyesen találkozzon az emberekkel. Az országjárás hétfőn Kaposváron indult, ahol a Kossuth téren óriási tömeg fogadta a miniszterelnököt. Kedden Egerben, szerdán pedig Dunaújvárosban tartott választási fórumot. Mindkét településen óriási tömeg hallgatta a beszédét.
A kormányfő körútja szombaton Miskolcon, vasárnap Hódmezővásárhelyen folytatódik.
Mint arról beszámoltunk, Orbán Viktor tovább pörgeti országjárását a kampány hajrájában. A miniszterelnök jövő héten újabb helyszíneken folytatja a mozgósítást.
Orbán Viktor jövő héten
- március 23-án Kecskemétre,
- március 24-én Nagykanizsára,
- március 25-én Esztergomba,
- március 26-án Törökszentmiklósra,
- március 27-én Veszprémbe és Győrbe,
- március 28-án Pécelre,
- március 29-én pedig Békéscsabára
látogat.
Borítókép: Orbán Viktor gyűlése Dunaújvárosban (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!