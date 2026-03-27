Megérkezett Orbán Viktor országjárása Győrbe, zsúfolásig megtelt a Széchenyi tér – kövesse nálunk élőben!

Orbán Viktor: Ukrán pénzzel és ügynökökkel akarnak bábkormányt ültetni Magyarország élére

A miniszterelnök a Harcosok Klubjához intézett levelében mutatott rá: ukránbarát erők pénzzel és ügynökökkel próbálnak bábkormányt hatalomra juttatni Magyarországon, ezt azonban nem szabad hagyni.

Magyar Nemzet
2026. 03. 27. 17:53
Orbán Viktor Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos
Ismét levelet írt Orbán Viktor a Harcosok Klubja tagjainak, amiben kiemelte: dől a pénz az ukránpárti erőkhöz.

A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már az amerikai elnökválasztás előtt is pénzeket osztott vissza az ukránbarát elnöknek, és állítása szerint ugyanezt teszik most Magyarországon is. Hozzátette, hogy

ukrán ügynökökkel és ukrán pénzzel akarnak bábkormányt tenni Magyarország élére, ezt azonban nem fogják hagyni.

Orbán Viktor arról is írt, hogy a Vetési Napok és Agrárgépshow programján vett részt. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozta: meg kell akadályozni, hogy a magyar gazdák pénzét Ukrajnába küldjék, és azt is, hogy a brüsszeli szabályok tönkretegyék a magyar mezőgazdaságot. A miniszterelnök szerint erre csak a nemzeti kormány képes.

A kormányfő kitért arra is, hogy a Tisza energiaügyi vezetője ismét megszólalt, és továbbra is ugyanazt az álláspontot képviseli, mint korábban: 

eltörölnék a rezsicsökkentést, megszüntetnék a védett benzinárat, és leválasztanák Magyarországot az olcsó orosz energiáról.

A miniszterelnök szerint ennek következményeként a magyarok drágábban juthatnának olajhoz és gázhoz, miközben mások jelentős hasznot húznának ebből. Úgy fogalmazott, 

a magyar emberek fizetnék az ezerforintos benzint és a háromszoros rezsit, míg mások milliárdokat keresnének.

Orbán Viktor levelében arra is felhívta hívei figyelmét, hogy még magasabb fokozatba kapcsolnak a kampányban.

Bejegyzését azzal zárta, hogy harcolnak az igazságért, és a hazugság ellen kell küzdeni.

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
