Szuperrangadó helyett bántóan sima meccsen lett bajnok a Barcelona

Bántóan sima volt ez a meccs, a Real Madrid nem tudott érdemben hozzászólni a dolgokhoz. A 38. percben jöhetett volna a harmadik Barcelona-gól, de a Real kapusa, Courtois kivédte Rashford lövését. Az első félidőben sok minden más nem történt, így a szünetben 2-0 volt az állás a hazaiak javára.

A szünetben nem cseréltek az edzők. A második félidő 3. percében újabb hazai lehetőség maradt ki. Fermín López 14 méteres lövését védte a Real kapusa. Az 51. percben Asencio szabálytalansága után csaknem összeverekedtek a játékosok.

A második félidő elején egymásnak estek a játékosok - Fotó: JOSEP LAGO / AFP

A Real Madrid továbbra is csak asszisztált a barcelonai diadalmenethez. Ha nem véd úgy a kapus, Courtois, ahogy, sokkal nagyobb lehetett volna a különbség. Az 56. percben a belga kapus Fernando Torres éles lövését védte. A 63. percben a Barcelona kapujába került a labda, de Bellingham óriási lesen volt, ezért a bírók nem adták meg a szépítő találatot.

Folyamatosan lőtte a szögleteket a Real, de ezek sem jelentettek veszélyt a Barcelona kapujára. A percek csorogtak, a Barcelona egyre közelebb került a bajnoki aranyéremhez. A hangulat a 82. percben megint feszült lett, ekkor Raphinha húzta meg hátulról Alexander-Arnold mezét. A két játékos csaknem egymásnak rontott. Ezek a jelenetek mutatták meg igazán, mekkora feszültség volt a pályán. Egy perc múlva Raphinha egy hazai kontra végén 13 méterről lőtt, a Real Madrid kapusa védett. Ugyanezt tette a 84. percben, amikor Lewandowski hagyott ki nagy helyzetet.

Mondjuk a lengyel játékos, ha lepasszolja a labdát, tuti megszületik a Barcelona harmadik gólja. Ám ezen az estén a katalánok már nem akartak többet, mint azt, hogy a bíró lefújja a meccset.

A Barcelona győzelmét és újabb bajnoki címét egyetlen percig sem fenyegette semmilyen veszély. A Real Madrid ezen a mérkőzésen mintha a pályán sem lett volna, nem tudta megakadályozni a katalánok fiesztáját.

Spanyol labdarúgó-bajnokság, 35. forduló: Barcelona–Real Madrid 2-0 (2-0).