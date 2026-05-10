Real Madrid-FC BarcelonaEl Clasicospanyol labdarúgó bajnokság

Szuperrangadó helyett bántóan sima meccsen lett bajnok a Barcelona

A Barcelona semmit sem bízott a véletlenre: két korai góllal mindent eldöntött a Real Madrid elleni szuperrangadón a spanyol labdarúgó-bajnokság vasárnap esti rangadóján. Ezzel eldőlt a spanyol bajnoki aranyérem sorsa. A Barcelona 2-0-ra nyert fővárosi riválisa ellen.

Magyar Nemzet
2026. 05. 10. 22:56
Dani Olmo gólöröme Barcelonában Fotó: JOSE HERNANDEZ Forrás: ANADOLU
Bántóan sima volt ez a meccs, a Real Madrid nem tudott érdemben hozzászólni a dolgokhoz. A 38. percben jöhetett volna a harmadik Barcelona-gól, de a Real kapusa, Courtois kivédte Rashford lövését. Az első félidőben sok minden más nem történt, így a szünetben 2-0 volt az állás a hazaiak javára.

A szünetben nem cseréltek az edzők. A második félidő 3. percében újabb hazai lehetőség maradt ki. Fermín López 14 méteres lövését védte a Real kapusa. Az 51. percben Asencio szabálytalansága után csaknem összeverekedtek a játékosok. 

Real Madrid's Brazilian forward #07 Vinicius Junior clashes with Barcelona's players during the Spanish league football match between FC Barcelona and Real Madrid CF at Camp Nou Stadium in Barcelona on May 10, 2026. (Photo by Josep LAGO / AFP)
A második félidő elején egymásnak estek a játékosok - Fotó: JOSEP LAGO / AFP

A Real Madrid továbbra is csak asszisztált a barcelonai diadalmenethez. Ha nem véd úgy a kapus, Courtois, ahogy, sokkal nagyobb lehetett volna a különbség. Az 56. percben a belga kapus Fernando Torres éles lövését védte. A 63. percben a Barcelona kapujába került a labda, de Bellingham óriási lesen volt, ezért a bírók nem adták meg a szépítő találatot. 

Folyamatosan lőtte a szögleteket a Real, de ezek sem jelentettek veszélyt a Barcelona kapujára. A percek csorogtak, a Barcelona egyre közelebb került a bajnoki aranyéremhez. A hangulat a 82. percben megint feszült lett, ekkor Raphinha húzta meg hátulról Alexander-Arnold mezét. A két játékos csaknem egymásnak rontott. Ezek a jelenetek mutatták meg igazán, mekkora feszültség volt a pályán. Egy perc múlva Raphinha egy hazai kontra végén 13 méterről lőtt, a Real Madrid kapusa védett. Ugyanezt tette a 84. percben, amikor Lewandowski hagyott ki nagy helyzetet. 

Mondjuk a lengyel játékos, ha lepasszolja a labdát, tuti megszületik a Barcelona harmadik gólja. Ám ezen az estén a katalánok már nem akartak többet, mint azt, hogy a bíró lefújja a meccset.

A Barcelona győzelmét és újabb bajnoki címét egyetlen percig sem fenyegette semmilyen veszély. A Real Madrid ezen a mérkőzésen mintha a pályán sem lett volna, nem tudta megakadályozni a katalánok fiesztáját. 

Spanyol labdarúgó-bajnokság, 35. forduló: Barcelona–Real Madrid 2-0 (2-0).

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
