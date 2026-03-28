Pécelen is vállalhatatlanok voltak a tiszások + videó

Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának legutóbbi helyszíne Pécel volt, ahol a kormányfő ismét jól szerepelt, még esőben is sokkal nagyobb tömeget tudott megmozgatni, mint a Tisza tudott péceli fórumán. A Fidesz ismételt jó szereplése nyilván frusztrálja a Tisza szimpatizánsait, egyre agresszívebbek a politikai ellenfél támogatóival szemben. Arról, hogy pontosan hogyan is nyilvánulnak meg a szeretetországgal kampányoló Tisza Párt támogatói, Szarvas Szilveszter, a Megafon főszerkesztője készített videót.

Szarvas szintén jelen volt Pécelen, ahol volt lehetősége a tiszás „ellentüntetőknek” feltenni pár kérdést. Az egyik Tisza-szimpatizáns „zombiságnak” nevezte a Fidesz rendezvényét és azt mondta:

Ezt meg kell szüntetni. Ez egy elmebetegség, egy aberráció.

Szarvas egy fiatalabb Tisza-támogatótól azt kérdezte, hogy nem minősül-e gyűlöletnek a tiszás ellentüntetés. „Nem érzem annyira” – érkezett a válasz, majd pont a válaszadás pillanatában kezdte el a tiszás csoport skandálni, hogy „mocskos Fidesz”.

Most ez pont jól jött ide

– értékelte a helyzet iróniáját a megkérdezett tiszás.

Nem ez az első eset, hogy a miniszterelnököt békésen hallgatni kívánó Fidesz szimpatizánsokkal szemben agresszívan, sértegetve lépnek fel a tiszások. Hasonló videó látott napvilágot Orbán Viktor kecskeméti szereplése után is.