brüsszelukrajnapoliticoorbán viktorpodcast

Rapid extra – Orbán Viktor nézőpontja: „Nem kérhetik tőlem, hogy tegyek úgy, mintha mi sem történt volna”

Nem volt vitáktól mentes az uniós csúcs, Orbán Viktor miniszterelnök határozottan kiállt Magyarország mellett, és megvétózta Ukrajna újabb támogatását, amiről csütörtökön éjfél előtt adott válaszaiban beszélt az újságíróknak. A rendkívüli nemzetközi sajtótájékoztatón azt is elmondta, ha nem lesz olajblokád, hazánk is másként viszonyul majd az ukránoknak szánt hitelhez. Záporoztak a kérdések, szóba került a migráció is, amiről elmondta, hogy a közel-keleti válság miatt várható egy újabb migránshullám, és több uniós tagállam is a magyar modellt szeretné követni. Erről is részletesen kifejtette véleményét Néző László, a Magyar Nemzet főszerkesztője és Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet kutatási igazgatója, helyettes vezetője.

Magyar Nemzet
2026. 03. 20. 11:41
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Amikor egy ilyen fontos eseményről van szó, érdemes a másik oldal nézőpontját is megvizsgálni, így most is a Politico – Brüsszel angol hangja – oldalát vizsgálta Boros Bánk Levente. Az elemző úgy fogalmazott, a konklúzió az, hogy káosz volt. Nemcsak Ukrajna és a 90 milliárdos támogatás miatt, hanem nem volt olyan kérdés, amelyben meg tudtak volna egyezni, úgy álltak fel az asztaltól a vezetők, hogy majd később térnek vissza több témára is, például a Közel-Keletre is. Mint fogalmazott, nekünk Zelenszkij elnökkel van vitánk. Véleménye szerint az EU-nak egy uniós tagország, azaz hazánk pártját kellene fognia, és rá kellene bírnia a harmadik felet, azaz Ukrajnát, hogy a szerződéses kötelezettségeinek tegyen eleget. Hozzátette, Zelenszkij amikor támadja Magyarországot, a sajátjaihoz szól, hazabeszél, mert megingott a támogatottsága, és vannak olyan felhangok is, hogy nem neki kellene vezetni Ukrajnát.  

Szürreális lépés, hogy Brüsszel egységesen támadta meg Magyarországot a vétó miatt, holott mi nem kapunk olajat.

Boros Bánk Levente szerint vérlázító, ahogy egyes tagállamok vezetői miként támadták ránk. Kiemelte azt is, ha nem Orbán Viktor, hanem játszunk el a gondolattal, ha egy Magyar Péter típusú ember ült volna az asztál, fülét-farkát behúzva menekült volna onnan el.

Néző László felvetette, ez a helyzet Ukrajnának sem jó, ha Zelenszkij újraindítaná a Barátság kőolajvezetéket, akkor kapna pénzt és az ukrán belpolitikai helyzet is más lenne.

Boros Bánk Levente visszatért a Politico cikkeire, a politikusoktól kapott válaszok idézeteire, amelynek a lényege: mindannyian azt várják, hogy kormányváltás lesz Magyarországon, és itt van a kutya elásva, mert Brüsszelben és Kijevben is úgy gondolják, amit tesznek, az gyengíti Orbán Viktor pozícióját, ezzel a generált feszültséggel pedig egy új kormányfőt tudnak a bársonyszékbe ültetni. Az eddigi különféle beavatkozási kísérletek mellett sem mentek el szótlanul, Weber kottájáról is beszéltek, amiből a Tisza Párt játszik, hiába tagadják ezt is Magyar Péterék, ez a nagy magyar valóság. Nem maradtak ki podcastműsorunkból a friss közvélemény-kutatások eredményei sem. 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekTrump

Hatalmas kamu az állítólagos oroszveszély

Horváth József avatarja

Amit látunk, olvasunk, az egy tipikus dezinformációs kampány, amit a választásokra időzítettek.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.