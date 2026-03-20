Rapid extra – Orbán Viktor nézőpontja: „Nem kérhetik tőlem, hogy tegyek úgy, mintha mi sem történt volna”

Amikor egy ilyen fontos eseményről van szó, érdemes a másik oldal nézőpontját is megvizsgálni, így most is a Politico – Brüsszel angol hangja – oldalát vizsgálta Boros Bánk Levente. Az elemző úgy fogalmazott, a konklúzió az, hogy káosz volt. Nemcsak Ukrajna és a 90 milliárdos támogatás miatt, hanem nem volt olyan kérdés, amelyben meg tudtak volna egyezni, úgy álltak fel az asztaltól a vezetők, hogy majd később térnek vissza több témára is, például a Közel-Keletre is. Mint fogalmazott, nekünk Zelenszkij elnökkel van vitánk. Véleménye szerint az EU-nak egy uniós tagország, azaz hazánk pártját kellene fognia, és rá kellene bírnia a harmadik felet, azaz Ukrajnát, hogy a szerződéses kötelezettségeinek tegyen eleget. Hozzátette, Zelenszkij amikor támadja Magyarországot, a sajátjaihoz szól, hazabeszél, mert megingott a támogatottsága, és vannak olyan felhangok is, hogy nem neki kellene vezetni Ukrajnát.

Szürreális lépés, hogy Brüsszel egységesen támadta meg Magyarországot a vétó miatt, holott mi nem kapunk olajat.

Boros Bánk Levente szerint vérlázító, ahogy egyes tagállamok vezetői miként támadták ránk. Kiemelte azt is, ha nem Orbán Viktor, hanem játszunk el a gondolattal, ha egy Magyar Péter típusú ember ült volna az asztál, fülét-farkát behúzva menekült volna onnan el.

Néző László felvetette, ez a helyzet Ukrajnának sem jó, ha Zelenszkij újraindítaná a Barátság kőolajvezetéket, akkor kapna pénzt és az ukrán belpolitikai helyzet is más lenne.

Boros Bánk Levente visszatért a Politico cikkeire, a politikusoktól kapott válaszok idézeteire, amelynek a lényege: mindannyian azt várják, hogy kormányváltás lesz Magyarországon, és itt van a kutya elásva, mert Brüsszelben és Kijevben is úgy gondolják, amit tesznek, az gyengíti Orbán Viktor pozícióját, ezzel a generált feszültséggel pedig egy új kormányfőt tudnak a bársonyszékbe ültetni. Az eddigi különféle beavatkozási kísérletek mellett sem mentek el szótlanul, Weber kottájáról is beszéltek, amiből a Tisza Párt játszik, hiába tagadják ezt is Magyar Péterék, ez a nagy magyar valóság. Nem maradtak ki podcastműsorunkból a friss közvélemény-kutatások eredményei sem.