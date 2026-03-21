honvédelmi sportszövetségszarvassimicskó istvándankó bélahodálik pálhonvédelmi sportközpontfejlesztés

Simicskó István: Ez a nap is a békéről szól

A Honvédelmi Sportközpont négy éve nyílt meg Szarvason, amely azóta is százszázalékos kihasználtsággal működik, nagyon sok fiatalt szólít meg. Simicskó István, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke beszélt a kadétprogramok jelentőségéről és a biztonság megteremtéséről a szarvasi családi napon.

Magyar Nemzet
2026. 03. 21. 13:10
Fotó: Kurucz Árpád
– Akkor van jövője egy országnak, ha a biztonságot mint alapértéket garantálni lehet. Ehhez minél több fiatalt kell megszólítani a kadétprogramokkal – mondta a Honvédelmi Sportszövetség elnöke a szarvasi Honvédelmi Sportközpont családi napján szombaton. Simicskó István szerint ennek kiemelten nagy jelentősége van akkor, amikor az egész földön háborús veszélyeket látni, majd hozzátette, a honvédelmi sportközpontok létesítésének szükségességét már korábban megfogalmazták, 2017-ben egy tízéves haderőfejlesztési programról döntöttek. Mára háromról már 174-re nőtt azon középiskolák száma, akik csatlakoztak a kadétprogramhoz. A KDNP frakcióvezetője szerint

van értelme fiatalokkal foglalkozni, nem mindenki az okoseszköz előtt ül

Megjegyezte: ők olyan plusztudásra tesznek szert, mint a bajtársiasság, az akaraterő, a túlélési képesség és ezek közül a fiatalok közül egyre többen a katonai hivatást választják, ami külön nagy öröm számunkra.

A Honvédelmi Sportközpont négy éve nyílt meg Szarvason, amely azóta is százszázalékos kihasználtsággal működik, nagyon sok fiatalt szólít meg. A családi nappal közösséget építenek. 

Ez a nap is a békéről szól

– jelentette ki Simicskó István a rendezvényen.

Dankó Béla (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője összefoglalta a helyszínen: a kormány 2010 óta stratégiai ágazatként tekint a sportra; az arra fordítható éves költségvetés 2010-től a tavalyi évig csaknem tízszeresére, mintegy 180 milliárd forintra nőtt. Az igazolt sportolók száma 600 ezerre emelkedett, de a különböző utánpótlásprogramokkal milliós nagyságrendben érik el a fiatalokat. A politikus az infrastrukturális fejlesztésekről elmondta: Szarvason a Honvédelmi Sportközpont mellett megújult egy karateközpont is, nemrég pedig arról határozott a kormány, hogy a helyi szlovák iskola sportudvarának fejlesztését 30 millió forinttal támogatja.

Hodálik Pál (Fidesz–KDNP), Szarvas polgármestere szavai szerint, a város büszke lehet az eredményeire, most csütörtökön 15 település közül kapta meg az újonnan alapított, úgynevezett Aktív Település díját. A pályázat során az infrastrukturális fejlesztéseket és a közösségi eredményeket is értékelték. Hozzátette, az Aktív Magyarországért államtitkárság által kiírt kihívásokon is sikeresen szerepel a város, a legújabb, 21 Napos Kihívásban például országosan a másodikak lettek.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
