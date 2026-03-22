Sorozások Európa-szerte, Magyarország kivétel

A Tisza Párt engedelmeskedne a brüsszeli akaratnak, és nem is titkolják, hogy mi következne április 12. után.

Magyar Nemzet
2026. 03. 22. 10:37
Fotó: MTI/EPA/Hannibal Hanschke
Az ukrajnai háború miatt vezeti be egyre több európai ország a sorkatonaságot – vélekedett Menczer Tamás a közösségi oldalára feltöltött videójában. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója jelezte, hogy már tíz európai országban van sorkatonaság, a horvátok most vezették be, a németek pedig lépésről lépésre vezetik be, de jól láthatóan egy centiméterre vannak a teljes sorkötelezettségtől.

Fehérgyarmat, 2026. március 11. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a lakossági fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón a Móricz Zsigmond Városi Művelődési Ház és Könyvtárban Fehérgyarmaton 2026. március 11-én. MTI/Balázs Attila
Menczer Tamás

Az európai fiatalokat az ukrán frontra akarják küldeni, Manfred Weber elmondta

– hangsúlyozta. Majd rámutatott: ezt nem ő mondta és nem is a mesterséges intelligencia, hanem Manfred Weber, aki európai zászlós fiatalokat akar küldeni az ukrán frontra. Ez az álma, ahogy mondta – tette hozzá.

Tehát azért sorozzák az európai fiatalokat a különböző országokban, mert a brüsszeli és az európai háborúpárti vezetők Ukrajnába akarják őket küldeni – egyértelműsítette a kommunikációs igazgató. 

Mi ebből az egészből ki akarunk maradni, és arra, hogy Magyarországot ebből kint tartsa, arra csak Orbán Viktor képes, mert a Tisza belevinné Magyarországot ebbe a háborús konfliktusba

– figyelmeztetett Menczer Tamás.

Emlékezetes, Magyar Péter bizalmasa, Ruszin-Szendi Romulusz többször is a sorkatonaság visszaállításáról beszélt a Tisza Párt esetleges győzelme esetén, ahogy azt is rendszeresen hangsúlyozza, hogy a sorkatonaság Magyarországon nincs megszüntetve, csak fel van függesztve. Emellett azt is kijelentette már, hogy „ha úgy van, akkor berántunk mindenkit”.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Hannibal Hanschke)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
