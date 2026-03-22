Sorozások Európa-szerte, Magyarország kivétel

Az ukrajnai háború miatt vezeti be egyre több európai ország a sorkatonaságot – vélekedett Menczer Tamás a közösségi oldalára feltöltött videójában. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója jelezte, hogy már tíz európai országban van sorkatonaság, a horvátok most vezették be, a németek pedig lépésről lépésre vezetik be, de jól láthatóan egy centiméterre vannak a teljes sorkötelezettségtől.

Az európai fiatalokat az ukrán frontra akarják küldeni, Manfred Weber elmondta

– hangsúlyozta. Majd rámutatott: ezt nem ő mondta és nem is a mesterséges intelligencia, hanem Manfred Weber, aki európai zászlós fiatalokat akar küldeni az ukrán frontra. Ez az álma, ahogy mondta – tette hozzá.

Tehát azért sorozzák az európai fiatalokat a különböző országokban, mert a brüsszeli és az európai háborúpárti vezetők Ukrajnába akarják őket küldeni – egyértelműsítette a kommunikációs igazgató.

Mi ebből az egészből ki akarunk maradni, és arra, hogy Magyarországot ebből kint tartsa, arra csak Orbán Viktor képes, mert a Tisza belevinné Magyarországot ebbe a háborús konfliktusba

– figyelmeztetett Menczer Tamás.

Emlékezetes, Magyar Péter bizalmasa, Ruszin-Szendi Romulusz többször is a sorkatonaság visszaállításáról beszélt a Tisza Párt esetleges győzelme esetén, ahogy azt is rendszeresen hangsúlyozza, hogy a sorkatonaság Magyarországon nincs megszüntetve, csak fel van függesztve. Emellett azt is kijelentette már, hogy „ha úgy van, akkor berántunk mindenkit”.