Szentkirályi Alexandra: A magyarok egészsége nem lehet politikai alkudozás tárgya

„A kormány elkötelezett szövetségese a budapestieknek: nem a hergelésben, nem a látszatintézkedésekben hiszünk, hanem abban, hogy valódi fejlesztésekkel és összefogással tehetjük Budapestet élhetőbbé” – írta közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra.

Tüdőgondozó átadása a XVI. kerületben (Forrás: Facebook)

Emlékeztetett: a XVI. kerület az Egészséges Budapest program keretében 563 millió forint állami támogatásban részesült, aminek köszönhetően modern, barátságos, XXI. századi környezetben fogadhatja a Tüdőgondozó a pácienseket.

A budapesti Fidesz elnöke hangsúlyozta: a nemzeti kormány nap mint nap dolgozik azért, hogy nemcsak a fővárosiak, de minden magyar ember korszerű ellátással gyógyulhasson. Ezzel szemben a Tisza Párt kiszivárgott programja és a párt szakértőinek nyilatkozatai szerint Magyar Péter és csapata a fizetős egészségügy korszakát hozná vissza. Nem állnának meg ennyinél:

elvennék gyermekeink ingyenes ellátását, és brutális egészségügyi leépítést indítanának

– tette hozzá.

Szentkirályi Alexandra felidézte: Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke szerint „nem kell annyi kórházi ágy”, munkacsoportjuk vezetője, Gilly Gyula pedig arról beszélt, hogy a kormánynak kórházakat kellene bezárnia.

Ez az ő receptjük — kevesebb ellátás, bezárt osztályok, magukra hagyott betegek.

Miközben a tiszások büszkén hirdetik Brüsszelben, hogy a források visszatartása „hatékony”, addig a Fidesz szerint Ukrajna helyett sokkal jobb helye lenne a pénznek a budapesti egészségügyi intézményekben. A kormány ezért az Egészséges Budapest program keretében összesen 140 milliárd forint támogatással segíti a fővárosi egészségügy megújítását. Az újabb 7,7 milliárd forint forrás összesen 29 fővárosi és Pest vármegyei egészségügyi intézmény korszerűsítését teszi lehetővé. A politikus hozzátette, az elmúlt években több tucat kórház, országos intézet és szakrendelő újult meg, új eszközök és diagnosztikai berendezések beszerzésével is.

A Hunyadvár utcai beruházásról a budapesti Fidesz elnöke elmondta, a Belügyminisztérium támogatásával valósul meg, és biztosítja, hogy a kerület lakosai a megelőzés és a gyógyulás érdekében a lehető legjobb körülmények között vehessék igénybe az ellátást, de a rákosmentei, soroksári és pesterzsébeti szakrendelők is komoly fejlesztési forrásokat kapnak, mert a kormánynak fontos, hogy a külső kerületekben élők is hozzájussanak a magas színvonalú orvosi ellátáshoz.