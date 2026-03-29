Szentkirályi Alexandra: A magyarok egészsége nem lehet politikai alkudozás tárgya

A Tisza Párt kórházakat zárna be, fizetőssé tenné az egészségügyet, miközben a nemzeti kormány nap mint nap azon dolgozik, hogy a magyar emberek korszerű körülmények között gyógyulhassanak – hangsúlyozta a budapesti Fidesz elnöke.

Magyar Nemzet
2026. 03. 29. 9:35
„A kormány elkötelezett szövetségese a budapestieknek: nem a hergelésben, nem a látszatintézkedésekben hiszünk, hanem abban, hogy valódi fejlesztésekkel és összefogással tehetjük Budapestet élhetőbbé” – írta közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra.

Tüdőgondozó átadása a XVI. kerületben (Forrás: Facebook)

Emlékeztetett: a XVI. kerület az Egészséges Budapest program keretében 563 millió forint állami támogatásban részesült, aminek köszönhetően modern, barátságos, XXI. századi környezetben fogadhatja a Tüdőgondozó a pácienseket.

A budapesti Fidesz elnöke hangsúlyozta: a nemzeti kormány nap mint nap dolgozik azért, hogy nemcsak a fővárosiak, de minden magyar ember korszerű ellátással gyógyulhasson. Ezzel szemben a Tisza Párt kiszivárgott programja és a párt szakértőinek nyilatkozatai szerint Magyar Péter és csapata a fizetős egészségügy korszakát hozná vissza. Nem állnának meg ennyinél:

elvennék gyermekeink ingyenes ellátását, és brutális egészségügyi leépítést indítanának

– tette hozzá.

Szentkirályi Alexandra felidézte: Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke szerint „nem kell annyi kórházi ágy”, munkacsoportjuk vezetője, Gilly Gyula pedig arról beszélt, hogy a kormánynak kórházakat kellene bezárnia.

Ez az ő receptjük — kevesebb ellátás, bezárt osztályok, magukra hagyott betegek.

Miközben a tiszások büszkén hirdetik Brüsszelben, hogy a források visszatartása „hatékony”, addig a Fidesz szerint Ukrajna helyett sokkal jobb helye lenne a pénznek a budapesti egészségügyi intézményekben. A kormány ezért az Egészséges Budapest program keretében összesen 140 milliárd forint támogatással segíti a fővárosi egészségügy megújítását. Az újabb 7,7 milliárd forint forrás összesen 29 fővárosi és Pest vármegyei egészségügyi intézmény korszerűsítését teszi lehetővé. A politikus hozzátette, az elmúlt években több tucat kórház, országos intézet és szakrendelő újult meg, új eszközök és diagnosztikai berendezések beszerzésével is.

A Hunyadvár utcai beruházásról a budapesti Fidesz elnöke elmondta, a Belügyminisztérium támogatásával valósul meg, és biztosítja, hogy a kerület lakosai a megelőzés és a gyógyulás érdekében a lehető legjobb körülmények között vehessék igénybe az ellátást, de a rákosmentei, soroksári és pesterzsébeti szakrendelők is komoly fejlesztési forrásokat kapnak, mert a kormánynak fontos, hogy a külső kerületekben élők is hozzájussanak a magas színvonalú orvosi ellátáshoz.

Kijelentette:

Mi nemcsak hiszünk benne, de azért is dolgozunk mindennap, hogy a magyarok egészsége ne legyen politikai alkudozás tárgya.

Egyetlen CT-berendezés vagy kórházi szárny felújítása sem múlhat azon, hogy Brüsszelben éppen ki akarja térdre kényszeríteni Magyarországot. A Tisza Párt részéről mindez nyílt politikai számítás és nettó hazaárulás – tette hozzá.

Szentkirályi Alexandra úgy véli, a magyar emberek okosak, és átlátnak a szitán. Tudják, hogy olyan kormányra van szükség, amely megvédi az ingyenes ellátást és tovább építi a kórházakat.

Nekünk ugyanis az a jó, ami a magyaroknak is jó! Az egészségügyben és Magyarország jövőjében is: csak a Fidesz a biztos választás! Hajrá, Budapest!

– tette hozzá a budapesti Fidesz elnöke.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke (Forrás: Facebook)


A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Kondor Katalin
idezojelekukrajna

Nem könnyű a királyoknak

Kondor Katalin avatarja

Nem könnyű ma a józan ész pártjára állni és ott is maradni, nem könnyű a hitet megtartani ebben a forrongó, többnyire beképzelt senkik által vezérelt világban.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu