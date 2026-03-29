A Tisza az elmúlt évtizedek legsúlyosabb megszorító csomagjára készül

A Tisza eltörölné az árkorlátozásokat, a rezsicsökkentést és az elmúlt évtizedek legsúlyosabb megszorító csomagját vezetné be – jelentette ki Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

A politikus úgy fogalmazott, Kapitány István egy pillanatra megszegte a Tisza hallgatási parancsát, és elárulta, hogy kormányra kerülésük esetén megszüntetnék az ártámogatásokat, ami egyet jelent a védett üzemanyagár és a rezsicsökkentés eltörlésével, és azt is mondta, megszüntetik a multik különadóját is.

Dömötör Csaba hangsúlyozta: a Tisza miniszterjelöltje nem csinált mást, mint felmondta a Brüsszelben feladott leckét: az Európai Bizottság évek óta követeli az árkorlátozások eltörlését, a különadók kivezetését.

Az EP-képviselő szerint nem véletlen, hogy a tiszás jelölteknek tilos volt ezekről beszélni, hiszen

az energia-ártámogatások eltörlése havonta több tízezer forinttal rövidítené meg a magyar családokat.

A politikus arra biztatott mindenkit, számolja ki, mekkora többletkiadással járna, hogyha Brüsszelből támogatott és a nemzetközi olajvállalatoktól érkező emberek kerülnének a magyar gazdaság kormányrúdjához, hozzáfűzve: ugyanezek az emberek támogatják a további energiaszankciókat is, ami a még nagyobb áremelkedések garanciája.

Az Európai Bizottság a magyar adózási rendszerbe is sokkal jobban belenyúlna: kétkulcsos jövedelemadót akarnak, megvágnák a családi adókedvezményeket és vagyonadót is javasolnak. Ezek köszöntek vissza a Tisza Párt kiszivárgott programjaiban, amelyet egyébként utána megpróbáltak letagadni – közölte Dömötör Csaba.

Az EP-képviselő úgy véli, hogyha ezt végrehajtanák, akkor az

a „Bokros csomag ukrán zászlós, tiszás pólós kiadása lenne”, az elmúlt évtizedek legsúlyosabb megszorító csomagja.

A politikus leszögezte, ha kormánypártokon múlik, akkor erről szó sem lehet, mert a magyarok pénzének Magyarországon a helye, nem mások háborújában, hanem a magyar családoknál.

A kormány az elmúlt tizenöt év alatt a különadókból a költségvetésbe érkezett mintegy 15 ezer milliárd forint legnagyobb részét a rezsicsökkentésre, az energia-ártámogatás fenntartására fordította. Ennek köszönhető, hogy

európai összehasonlításban Magyarországon az egyik legalacsonyabb az áram- és a gázár

– emlékeztetett az EP-képviselő, és hozzátette: a választáson „ez forog kockán”.