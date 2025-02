A kormányellenes szervezetek és sajtótermékek eddig is fogadtak el külföldi forrásokat

Boros Bánk Levente felhívta a figyelmet arra is, hogy a magyar esettel párhuzamosan Szlovákiában és Szerbiában is próbálnak a kormánnyal szemben elégedetlenséget szítani, és mind a két esetben felsejlik a külföldi beavatkozás valószínűsége. A szlovák kormány állítása szerint konkrét bizonyítékokkal rendelkeznek arról, hogy a kormányellenes hangulat szítása mögött külföldi aktorok állnak, és ugyanez sejlik fel a szerb esetben is. Jelezte, hogy mindkét ország jó kapcsolatokat ápol Magyarországgal, és több kérdésben is azonos állásponton helyezkednek el, szembemenve az európai mainstreammel.

Ilyen a migráció kérdése, vagy a szlovákokkal közös álláspont Ukrajnával kapcsolatban és a béke fontosságának a hangsúlyozásában

– tette hozzá az elemző.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)