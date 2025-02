Ahogy azt megírtuk, Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a nemzetbiztonsági bizottság mai ülése után közölte, hogy tájékoztatást kaptak arról, hogy a megszerzett információik szerint az ukrán állam lejáratókampányt indított a magyar miniszterelnök ellen, amelynek megfogalmazott célja a kormányfő nemzetközi megítélésének aláásása és Magyarország érdekérvényesítő képességének gyengítése.

Az alkotmányjogász szerint ehhez járul hozzá, hogy Orbán Viktor szoros szövetségese, az Egyesült Államok elnöke is gyors békét akar, emellett Keith Kellogg, Donald Trump ukrajnai és oroszországi különmegbízottja még 2025-ben választásokat szorgalmaz Ukrajnában, ami az egyre népszerűtlenebb ukrán elnök bukását is eredményezheti.

Emlékeztetett, hogy az ukrán kormány tavaly májusban bejelentette, hogy felfüggeszti az emberi jogok európai egyezményének végrehajtását. A The New York Times szerint nem érvényesül az országban a sajtószabadság, de Elon Musk is megdöbbenve beszélt arról, hogy az amerikai támogatás 58 százalékával nem tud elszámolni Zelenszkij. Emellett pedig Diana Pancsenko, díjnyertes ukrán újságíró döbbenetes tényfeltáró anyagot hozott nyilvánosságra vezető ukrán tisztviselőkről, akik az újságíró állítása szerint luxuséletmódot folytatnak Franciaországban. Ami a katonai helyzetet illeti, szervezetlenségről, lassúságról, képzetlen katonai vezetésről és erősödő kritikáról számolt be a napokban az Euronews.