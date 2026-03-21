Tíz kábítószer-fogyasztót kapcsoltak le Miskolcon

A visszaesés megelőzésére és a jogkövető magatartásra külön figyelmet fordítanak a Delta Program keretében. A Magyar Rendőrség által indított, átfogó kábítószer-ellenes akcióterv célja a közbiztonság növelése.

2026. 03. 21. 13:09
Tíz kábítószer-fogyasztót kapcsoltak le Miskolcon. – A hatályos büntetőjogi szabályozás alapján a kábítószer fogyasztása, megszerzése vagy tartása bűncselekménynek minősül. A Miskolci Rendőrkapitányság az ügyekben szükséges eljárási cselekményeket elvégezte, és az iratokat átadta az ügyészségnek.

A program célja az volt, hogy a büntetés helyett a rehabilitáció felé terelje a drogfogyasztókat
A kristály az egyik legveszélyesebb pszichoaktív szer, dizájnerdrog. Fotó: AFP

A jogszabály ugyanakkor lehetőséget biztosít arra, hogy a csekély mennyiségű kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményt elkövető – meghatározott feltételek teljesítése esetén – büntetlenséget élvezzen. Ennek egyik feltétele a legalább hat hónapon keresztül tartó, folyamatos megelőző-felvilágosító szolgáltatáson vagy kezelésen való részvétel.

A rendőrség a fogyasztókkal szembeni eljárások során kiemelt figyelmet fordít a visszaesés megelőzésére és a jogkövető magatartás elősegítésére.

A kábítószerrel szembeni fellépés egyszerre célozza a keresleti és a kínálati oldal visszaszorítását: a fogyasztók elleni következetes intézkedések mellett a hatóság továbbra is kiemelt hangsúlyt helyez a kábítószer-kereskedők azonosítására és felelősségre vonására.

Nincs kompromisszum a kábítószerrel szemben.

A Delta Program a Magyar Rendőrség által 2025 tavaszán indított, átfogó kábítószer-ellenes akcióterv, amely a drogkereskedők és a fogyasztók kiszűrésére, valamint a hálózatok felszámolására összpontosít. A program célja a közbiztonság növelése célzott razziákkal, szórakozóhelyek ellenőrzésével és a terjesztői körök felderítésével – írja a Police.hu.

Borítókép: Delta program drogfogások (Fotó: Mirkó István)
 


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
