Tíz kábítószer-fogyasztót kapcsoltak le Miskolcon. – A hatályos büntetőjogi szabályozás alapján a kábítószer fogyasztása, megszerzése vagy tartása bűncselekménynek minősül. A Miskolci Rendőrkapitányság az ügyekben szükséges eljárási cselekményeket elvégezte, és az iratokat átadta az ügyészségnek.

A kristály az egyik legveszélyesebb pszichoaktív szer, dizájnerdrog. Fotó: AFP

A jogszabály ugyanakkor lehetőséget biztosít arra, hogy a csekély mennyiségű kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményt elkövető – meghatározott feltételek teljesítése esetén – büntetlenséget élvezzen. Ennek egyik feltétele a legalább hat hónapon keresztül tartó, folyamatos megelőző-felvilágosító szolgáltatáson vagy kezelésen való részvétel.

A rendőrség a fogyasztókkal szembeni eljárások során kiemelt figyelmet fordít a visszaesés megelőzésére és a jogkövető magatartás elősegítésére.

A kábítószerrel szembeni fellépés egyszerre célozza a keresleti és a kínálati oldal visszaszorítását: a fogyasztók elleni következetes intézkedések mellett a hatóság továbbra is kiemelt hangsúlyt helyez a kábítószer-kereskedők azonosítására és felelősségre vonására.

A Delta Program a Magyar Rendőrség által 2025 tavaszán indított, átfogó kábítószer-ellenes akcióterv, amely a drogkereskedők és a fogyasztók kiszűrésére, valamint a hálózatok felszámolására összpontosít. A program célja a közbiztonság növelése célzott razziákkal, szórakozóhelyek ellenőrzésével és a terjesztői körök felderítésével – írja a Police.hu.

Borítókép: Delta program drogfogások (Fotó: Mirkó István)

