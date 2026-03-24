Beszorult a fal és a fűtéscső közé egy kisfiú lába Nyíregyházán, tűzoltók mentették ki

Egy 14 hónapos kisfiú lába szorult be a fal és egy fűtéscső közé Nyíregyházán, a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk.

Magyar Nemzet
2026. 03. 24. 12:34
Fotó: Bencsik Ádám
Szokatlan mentéshez riasztották a tűzoltókat Nyíregyházán: egy 14 hónapos kisfiú lába szorult be a fal és egy fűtéscső közé.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság beszámolója szerint a kíváncsi kisgyerek a konyhában vizsgálgatta a csövet, majd úgy döntött, közelebbről is szemügyre veszi a fal és a vezeték közti rést – végül a lábát dugta bele.

A „művelet” első része még sikeres volt, a lába gond nélkül befért a szűk helyre, visszafelé azonban már nem jött ki. 

A szülő próbálta kiszabadítani, de nem járt sikerrel, így végül a tűzoltók segítségét kérték.

A nyíregyházi hivatásos tűzoltók gyorsan a helyszínre érkeztek, felmérték a helyzetet, majd kioldották a csőtartó bilincset, és annyira eltávolították a csövet a faltól, hogy a kisfiú lábát sérülés nélkül ki tudták szabadítani.

A gyermeket elővigyázatosságból kórházba szállították, de komolyabb baja nem esett.

A történet a Veszélyes Kétévesek sorozat egy újabb, valós esete. Ez a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság humoros, figyelemfelhívó cikksorozata és közösségimédia-kampánya, amely valós eseteken keresztül mutatja be, milyen váratlan helyzetekbe kerülhetnek a legkisebbek.

A kifejezés azokat a kisgyermekeket takarja, akik kíváncsiságuk vagy csintalanságuk miatt akaratlanul is vészhelyzetet idéznek elő – például kizárják a szüleiket az erkélyre, magukra zárják az autót, vagy éppen beszorulnak valahová.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
