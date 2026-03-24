Beszorult a fal és a fűtéscső közé egy kisfiú lába Nyíregyházán, tűzoltók mentették ki

Szokatlan mentéshez riasztották a tűzoltókat Nyíregyházán: egy 14 hónapos kisfiú lába szorult be a fal és egy fűtéscső közé.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság beszámolója szerint a kíváncsi kisgyerek a konyhában vizsgálgatta a csövet, majd úgy döntött, közelebbről is szemügyre veszi a fal és a vezeték közti rést – végül a lábát dugta bele.
A „művelet” első része még sikeres volt, a lába gond nélkül befért a szűk helyre, visszafelé azonban már nem jött ki.
A szülő próbálta kiszabadítani, de nem járt sikerrel, így végül a tűzoltók segítségét kérték.
A nyíregyházi hivatásos tűzoltók gyorsan a helyszínre érkeztek, felmérték a helyzetet, majd kioldották a csőtartó bilincset, és annyira eltávolították a csövet a faltól, hogy a kisfiú lábát sérülés nélkül ki tudták szabadítani.
A gyermeket elővigyázatosságból kórházba szállították, de komolyabb baja nem esett.
A történet a Veszélyes Kétévesek sorozat egy újabb, valós esete. Ez a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság humoros, figyelemfelhívó cikksorozata és közösségimédia-kampánya, amely valós eseteken keresztül mutatja be, milyen váratlan helyzetekbe kerülhetnek a legkisebbek.
A kifejezés azokat a kisgyermekeket takarja, akik kíváncsiságuk vagy csintalanságuk miatt akaratlanul is vészhelyzetet idéznek elő – például kizárják a szüleiket az erkélyre, magukra zárják az autót, vagy éppen beszorulnak valahová.
