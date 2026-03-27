Vallomást tett az egykori ukrán politikus, Zelenszkij pénzét szállíthatta az ukrán aranykonvoj + videó

Érdekes részleteket osztott meg a Magyarországon lekapcsolt ukrán aranykonvoj ügyében Olekszandr Dubinszkij, a Zelenszkij-féle Nép Szolgája pártból kizárt parlamenti képviselő – hívta fel rá a figyelmet az Ellenpont. Az ukrán elnök ügyeire jól rálátó egykori politikus a bírósági kihallgatásán azt állította, a Magyarországon lefoglalt pénz- és aranyszállítmány a Fire Point nevű ukrán fegyvergyártó cégtől származik.

Úgy vélte, a cég vélhetően a visszaosztásban játszott szerepet a korrupcióban érintett Timur Mingyics – Zelenszkij volt üzlettársa – és az elnök Volodimir Zelenszkij részére. A letartóztatott politikus szerint ez a pénz egy „kamu rakétának az árából” származik. A blog emlékeztetett: Timur Mingyics, Zelenszkij produkciós cégének egykori üzlettársa volt a tavaly ősszel kirobbant korrupciós ügy főszereplője, a korrupciós hálózat működtetője.

Dubinszkij ellen 2023 óta folynak büntetőeljárások, ezek egyikében hallgatták most ki. Az Ellenpont úgy véli, a volt politikus büntetőügye egyértelműen politikai per: Zelenszkij bírósága oroszpártisággal vádolta és hazaárulással gyanúsítja, miután Dubinszkij volt az egyik politikus, aki leleplezte Joe Biden fiának, Hunter Bidennek ukrajnai korrupciós ügyét. Dubinszkij szerint Zelenszkij azért is záratta börtönbe, mert kritizálta az elnök és annak jobbkeze, Adrij Jermak döntéseit, és a bizonyítékokat meghamisították.

Az aranykonvoj a tiszás ügynökbotrány egyik fontos eleme

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, március 5-én Kecskemétnél a magyar Terrorelhárítási Központ és a NAV feltartóztatta az ukrán Oschadbank két páncélozott járművét, amelyek Ausztriából tartottak Ukrajnába. A magyar hatóságok pénzmosás gyanújával foglalták le a szállítmányt, és azóta is folyamatban van a nyomozás. Miközben a hivatalos ukrán magyarázat szerint ez az ukrán bank pénze volt, amit az ukrán fél állami rablásnak és terrorizmusnak minősített. Az Ellenpont szerint most már jól látható:

az aranykonvoj a tiszás ügynökbotrány egyik eleme volt.

Ennek az ügynökbotránynak a részeként a Tisza Párttal közvetlen kapcsolatban lévő, külföldi ügynökként lebukott újságíró, Panyi Szabolcs közreműködött abban, hogy egy külföldi titkosszolgálat lehallgassa Szijjártó Péter külügyminisztert. Panyi arra is készült, hogy hamisított lehallgatási jegyzőkönyveket hozzon nyilvánosságra, és ezekkel „bizonyítsa", hogy a magyar kormány oroszbarát – ennek segítségével pedig kétségbe vonhatták volna a választás eredményét, illetve kizárhatták volna Magyarországot Brüsszelben a kilencvenmilliárd eurós háborús hitelről szóló döntésből.

Az is kiderült, hogy Magyar Péter pártjában hemzsegnek az ukrán ügynökök – ezt pedig az is bizonyítja, hogy kedden kettő is lebukott.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal dokumentuma szerint a párt két informatikusát az ukránok képezték ki, és ki-be járkáltak az ukrán nagykövetségre. Az Ellenpont rámutatott: ha Dubinszkij állítása igaz, akkor az alátámasztja a háborús korrupció történetét, amely a rendszer legtetejéig, Zelenszkij elnökig ér.