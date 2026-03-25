Választás 2026 — Demokratikus Koalíció (DK)

Újabb baloldali politikus lépett vissza a Tisza javára

Az ellenzéki összefogás politikusa az Áradjon! jelszóval búcsúztatta a jelöltségét.

Magyar Nemzet
2026. 03. 25. 12:31
„A mai napon visszaléptem a választástól, és kértem a nevem kihúzását az április 12-i szavazólapról. Nem azért, mert feladom, hanem azért, mert nyerni akarok: elkerülni, hogy két erős ellenzéki jelölt indulása a végén a Fidesz győzelméhez vezessen” – jelentette ki Vajda Zoltán. 

A politikus úgy zárta a bejegyzését:

Jöjjön a rendszerváltás! Áradjon!

Vajda Zoltán 2022-ben a baloldali összefogás színeiben lett országgyűlési képviselő.

Korábban Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke is bejelentette, több jelöltjüket visszaléptetik a Tisza Párt javára. „A DK példát mutat felelősségből: három választókörzetben a DK jelöltjei visszalépnek. Reméljük, a Tisza is hasonló felelősséggel jár el, a labda az ő térfelükön pattog. Azért ezt a három választókörzetet választottuk, mert felméréseink szerint ezekben várható az országban a legszorosabb választási eredmény” – írta a közösségi oldalán Dobrev Klára.

Kiemelte:

Budapest 6. és 8. számú választókörzetében és a Nógrád megyei 1. számú választókörzetben döntöttünk visszalépésről, a jelöltjeinkkel egyetértésben. A DK által rendelt közvélemény-kutatások szerint Budapest 6. számú választókörzetében Hadházy Ákos, Nógrád megye 1. számú választókörzetében pedig a Tisza jelöltje a legesélyesebb ellenzéki jelölt, ezért az ő támogatásukat kérjük a szavazóinktól.

Mindez annak ellenére történik, hogy mind a Demokratikus Koalíció, mind pedig a Tisza Párt többször kijelentették, nem fogják visszaléptetni a jelöltjeiket. Dobrev Klára pedig korábban kijelentette, pártja mind a 106 körzetben jelöltet állít az országgyűlési választásokra. 

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
