Újabb baloldali politikus lépett vissza a Tisza javára

„A mai napon visszaléptem a választástól, és kértem a nevem kihúzását az április 12-i szavazólapról. Nem azért, mert feladom, hanem azért, mert nyerni akarok: elkerülni, hogy két erős ellenzéki jelölt indulása a végén a Fidesz győzelméhez vezessen” – jelentette ki Vajda Zoltán.

A politikus úgy zárta a bejegyzését:

Jöjjön a rendszerváltás! Áradjon!

Vajda Zoltán 2022-ben a baloldali összefogás színeiben lett országgyűlési képviselő.

Korábban Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke is bejelentette, több jelöltjüket visszaléptetik a Tisza Párt javára. „A DK példát mutat felelősségből: három választókörzetben a DK jelöltjei visszalépnek. Reméljük, a Tisza is hasonló felelősséggel jár el, a labda az ő térfelükön pattog. Azért ezt a három választókörzetet választottuk, mert felméréseink szerint ezekben várható az országban a legszorosabb választási eredmény” – írta a közösségi oldalán Dobrev Klára.

Kiemelte:

Budapest 6. és 8. számú választókörzetében és a Nógrád megyei 1. számú választókörzetben döntöttünk visszalépésről, a jelöltjeinkkel egyetértésben. A DK által rendelt közvélemény-kutatások szerint Budapest 6. számú választókörzetében Hadházy Ákos, Nógrád megye 1. számú választókörzetében pedig a Tisza jelöltje a legesélyesebb ellenzéki jelölt, ezért az ő támogatásukat kérjük a szavazóinktól.

Mindez annak ellenére történik, hogy mind a Demokratikus Koalíció, mind pedig a Tisza Párt többször kijelentették, nem fogják visszaléptetni a jelöltjeiket. Dobrev Klára pedig korábban kijelentette, pártja mind a 106 körzetben jelöltet állít az országgyűlési választásokra.