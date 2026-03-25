Hiába esküdöztek, hogy nem lesz ilyen, most mégis visszalépteti a jelöltjeit a Tisza javára a DK

„A DK példát mutat felelősségből: három választókörzetben a DK jelöltjei visszalépnek. Reméljük a Tisza is hasonló felelősséggel jár el, a labda az ő térfelükön pattog. Azért ezt a három választókörzetet választottuk, mert felméréseink szerint ezekben várható az országban a legszorosabb választási eredmény” – írta közösség oldalán Dobrev Klára.

Kiemelte,

Budapest 6. és 8. számú választókörzetében és a Nógrád megyei 1. számú választókörzetben döntöttünk visszalépésről, a jelöltjeinkkel egyetértésben. A DK által rendelt közvélemény-kutatások szerint Budapest 6. számú választókörzetében Hadházy Ákos, Nógrád megye 1. számú választókörzetében pedig a Tisza jelöltje a legesélyesebb ellenzéki jelölt, ezért az ő támogatásukat kérjük a szavazóinktól.

Mindez annak ellenére történik, hogy mind a Demokratikus Koalíció, mind pedig a Tisza Párt többször kijelentették, nem fogják visszaléptetni a jelöltjeiket. Dobrev Klára pedig korábban kijelentette, pártja mind a 106 körzetben jelöltet állít az országgyűlési választásokra.