Orbán Viktor: Leállítjuk a gázszállítást Ukrajnába + videó

Hiába esküdöztek, hogy nem lesz ilyen, most mégis visszalépteti a jelöltjeit a Tisza javára a DK

Dobrev Klára, a párt elnöke bejelentette, több körzetben is arra kérik a szavazóikat, támogassák Magyar Péter jelöltjeit.

2026. 03. 25. 9:38
„A DK példát mutat felelősségből: három választókörzetben a DK jelöltjei visszalépnek. Reméljük a Tisza is hasonló felelősséggel jár el, a labda az ő térfelükön pattog. Azért ezt a három választókörzetet választottuk, mert felméréseink szerint ezekben várható az országban a legszorosabb választási eredmény” – írta közösség oldalán Dobrev Klára.

Budapest, 2026. február 15. Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke, a párt európai parlamenti képviselője beszédet mond pártja kampánynyitó nagygyűlésén a budapesti MOM Sport rendezvényközpontban 2026. február 15-én. MTI/Kovács Márton
Kiemelte, 

Budapest 6. és 8. számú választókörzetében és a Nógrád megyei 1. számú választókörzetben döntöttünk visszalépésről, a jelöltjeinkkel egyetértésben. A DK által rendelt közvélemény-kutatások szerint Budapest 6. számú választókörzetében Hadházy Ákos, Nógrád megye 1. számú választókörzetében pedig a Tisza jelöltje a legesélyesebb ellenzéki jelölt, ezért az ő támogatásukat kérjük a szavazóinktól.

Mindez annak ellenére történik, hogy mind a Demokratikus Koalíció, mind pedig a Tisza Párt többször kijelentették, nem fogják visszaléptetni a jelöltjeiket. Dobrev Klára pedig korábban kijelentette, pártja mind a 106 körzetben jelöltet állít az országgyűlési választásokra. 

Borítókép: Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)


