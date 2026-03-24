Tízezrekhez nem jutott el a választási értesítő

A választók több mint egy százaléka nem kapta meg az értesítőt – sokan vélhetően be nem jelentett költözés miatt jártak így. Még pótolható a hiányosság, de ennek is határideje van.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 24. 6:39
Az országgyűlési választás kitűzéséről szóló értesítők több mint egy százaléka érkezett vissza a Nemzeti Választási Irodához (NVI), mert a címzettet nem találta a posta – közölte az NVI.

Budapest, 2026. február 6. Az áprilisi országgyűlési választásról szóló értesítőt kézbesíti a postás egy fővárosi társasházban 2026. február 6-án. Ezen a napon a Magyar Posta megkezdte kézbesíteni a Magyarországon élő 7,6 millió választópolgárnak az értesítőket. MTI/Hegedüs Róbert
Az NVI-nek törvényben előírt feladata, hogy a választás kitűzéséről tájékoztassa a választópolgárokat. 

Az NVI február 20-ig névre szóló küldeményekben értesítette a mintegy 7,6 millió, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárt a parlamenti választás kitűzéséről, és arról, hogy szerepelnek a névjegyzékben, továbbá melyik szavazókörben élhetnek a választójogukkal. 

Az értesítők kézbesítésével a Magyar Postát bízta meg az NVI.

Az értesítő a választópolgár személyes adatai közül a nevét, a születési nevét, a születési idejét és a lakcímét tartalmazza, azt, hogy a választópolgár melyik választókerületben, településen gyakorolhatja választójogát, továbbá megtalálható rajta a szavazás pontos helye, ideje. Jelölik azt is, hogy a szavazókör akadálymentesített-e.

Az értesítő bemutatása ugyanakkor nem szükséges ahhoz, hogy a választópolgár részt vehessen a választáson. A szavazáson a választópolgár a személyazonosságát érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel (jogosítvánnyal) igazolja.

Az NVI-hez több mint 78 ezer értesítő érkezett vissza, mert a posta a központi névjegyzékben szereplő címen nem találta a választópolgárt, vélhetően azért, mert időközben elköltözött, és ezt nem jelentette be.

Ezek a választópolgárok a névjegyzék zárásáig, azaz a szavazás előtti csütörtökön 16 óráig még bejelenthetik lakcímváltozásukat.

