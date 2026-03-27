„Viktor vagyok, veletek együtt győzni indulok!” + videó

Mezőfalvi látogatásáról osztott meg videó-összeállítást Facebook-oldalán Orbán Viktor miniszterelnök. A felvételek pénteken készültek, amikor a kormányfő megnyitotta a Mezőfalvi Vetési Napot, ahol a szeles, esős időjárás ellenére is sokan fogadták a miniszterelnököt.

Amint lapunk is beszámolt, a miniszterelnök vetési napi beszédében elmondta, hogy az agrártámogatási stratégiáról most nem tart nagyelőadást, köszönetet mondott az elmúlt négy évért. Azt mondta, olyan volt kormányozni ebben a ciklusban, mint amikor az ember egész évben gondozza a szőlőjét, a jég a végén elveri a vetést, vagy a fagy megtizedeli a gyümölcsöst.

Mi egy vidéki kormány vagyunk. Szokták mondani, hogy a városi levegő szabaddá tesz, ennek a párja, hogy a vidéki levegő magyarrá tesz

– hangoztatta, majd kiemelte: a függetlenség egyik fő feltétele, hogy az ország legyen önellátó. Ezért az agrárium nem csupán szakpolitikai kérdés, hanem a nemzeti szuverenitás egyik legfontosabb kérdése – szögezte le.