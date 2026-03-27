Orbán Viktor: Mindent, amit az elmúlt 16 évben felépítettünk, a Tiszával elvinné a víz. Ki akarnak zsebelni bennünket

„Viktor vagyok, veletek együtt győzni indulok!” + videó

Mezőfalvi látogatásáról osztott meg videó-összeállítást a miniszterelnök.

Magyar Nemzet
2026. 03. 27. 15:06
Forrás: Facebook/Orbán Viktor
Mezőfalvi látogatásáról osztott meg videó-összeállítást Facebook-oldalán Orbán Viktor miniszterelnök. A felvételek pénteken készültek, amikor a kormányfő megnyitotta a Mezőfalvi Vetési Napot, ahol a szeles, esős időjárás ellenére is sokan fogadták a miniszterelnököt.

Amint lapunk is beszámolt, a miniszterelnök vetési napi beszédében elmondta, hogy az agrártámogatási stratégiáról most nem tart nagyelőadást, köszönetet mondott az elmúlt négy évért. Azt mondta, olyan volt kormányozni ebben a ciklusban, mint amikor az ember egész évben gondozza a szőlőjét, a jég a végén elveri a vetést, vagy a fagy megtizedeli a gyümölcsöst. 

Mi egy vidéki kormány vagyunk. Szokták mondani, hogy a városi levegő szabaddá tesz, ennek a párja, hogy a vidéki levegő magyarrá tesz 

– hangoztatta, majd kiemelte: a függetlenség egyik fő feltétele, hogy az ország legyen önellátó. Ezért az agrárium nem csupán szakpolitikai kérdés, hanem a nemzeti szuverenitás egyik legfontosabb kérdése – szögezte le.

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu