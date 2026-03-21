Zsúfolásig telt a miskolci főtér: így várta a hatalmas tömeg Orbán Viktort + videó

Ismét hatalmas tömeg várta Orbán Viktort az országjárásán. Miskolcon a Szent István tér zsúfolásig megtelve fogadta a miniszterelnököt. A felvételeken jól látható, hogy a résztvevők sűrű sorokban, zászlókkal és telefonokkal a kezükben várják a kormányfőt, aki szombat délután mondott beszédet a város központjában.

Orbán Viktor miskolci látogatása a kampánykörútja része, amelynek eddigi állomásain – Kaposváron, Egerben, Dunaújvárosban és Szentendrén – szintén jelentős érdeklődés kísérte a rendezvényeket. Az Orbán Viktor által posztolt friss felvételen az látható, hogy a miniszterelnök érkezése komoly várakozást váltott ki.