A Magyar Péter-projekt egyik atyja felelhet ezentúl a kultúráért

Tarr nevével a nyilvánosság először 2024. április 6-án találkozhatott, amikor felszólalt a kegyelmi botrány farvizén a politikában akkor alig két hónapja felbukkant Magyar Péter Kossuth térre szervezett tüntetésén. Kormánykritikus beszéde után elbocsátották állami állásából. Merthogy Tarr Zoltán a Nemzetgazdasági Minisztérium egyik háttérintézményénél dolgozott, állítólag még beszédrészleteket is írt Nagy Márton miniszternek. Egyébként pedig a próbaidejét töltötte. Akárhogy is, az esetet Magyar Péter arra használta fel, hogy európai uniós parlamenti képviselői helyet ajánljon fel Tarrnak. Magyar az összes jelöltjét megszavaztatta választóival, Tarrt viszont nem. Tarr végül befutó helyet kapott a listán, be is futott, és nem csak az Európai Parlamentbe, hanem a pártvezetésbe is, ugyanis két héttel az uniós szavazás után, 2024 júniusában alelnök lett.
A feleség is bekapcsolódott
Kisvártatva kiderült, nem csak a Tisza elnöke és alelnöke „bomlasztotta belülről a rendszert”, Tarr felesége, Jékely Berta is állami alkalmazott volt, hiszen az Építési és Közlekedési Minisztériumban dolgozott. Egészen a 2024 év végi lefokozásáig, amit maga a miniszter indokolt meg . Lázár János úgy fogalmazott: „házastársának aktív politikai szerepvállalása óta eltelt több hónap alatt türelmesen tekintettünk Jékely Berta egyre fokozódó politikai aktivitására”. Majd hozzátette, hogy Tarr felesége aktívan részt vett a kormány elleni hergelő kampányokban és valótlanságokat terjesztett a munkáltatójáról.
Tarr Zoltán feleségének személye más ok miatt is érdekes – erre a Kontextus videósorozata mutatott rá, amelyből egyébként sok részlet kiderült. Jékely Berta Áprily Lajos református költő dédunokája és unokatestvére Péterfy Bori zenésznek, Péterfy Gergely írónak és Péterfy Sarolt irodalomtörténésznek. A Péterfy család évek óta hangos kritikusa volt a konzervatív kormánynak. Péterfy Gergely számtalan alkalommal bírálta a kormányzati intézkedéseket, feleségével, Péterfy-Novák Évával a közelmúltban Olaszországba költöztek, hogy onnan szervezzék a „hazai ellenállást”. Nem mellékes, hogy a Péterfy család szinte elsőként állt ki Magyar Péter mellett.
