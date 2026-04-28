A Magyar Péter-projekt egyik atyja felelhet ezentúl a kultúráért

Évente rendezik meg a Globsec Bratislava Global Security Forumot, ami mára a világ öt legfontosabb biztonságpolitikai konferenciájának egyikévé nőtte ki magát. A szerteágazó tevékenységi körrel rendelkező agytröszt elsősorban kutatásaival, elemzéseivel próbált meg belenyúlni a magyar belpolitikába a 2022-es választást megelőzően. Azt sugalmazták, hogy hazánk oroszbarát politikát folytat, a Kreml fogságába esett. A Globsec mögött áll Soros György hálózata, az amerikai kormány és a NATO is.

S még egy adalék a globalista bekötéshez. Tavaly áprilisban Tarr Zoltán Brüsszelben részt vett egy megbeszélésen a magyar külpolitikáról: az Atlantic Council képviselőjével tárgyalt. A szervezet több szálon, anyagilag is kötődik a Soros-családhoz és fegyvergyártókhoz. Korányi energiadiplomáciáért felelős külsős főmunkatársként vállalt szerepet a szervezetben.

Megbízható globalista csapat

Globalista kapcsolatrendszerét támasztja alá az a névsor is, amellyel Tarr az unióban együtt dolgozik. Azzal, hogy Tarrt a Tisza EP-delegációja vezetőjévé tették, az egyik legfontosabb pozíciót, a nemzetközi kapcsolatok kezelését szignálták rá. Tarr nem is akárkiket vitt magával. Elsőként Greff Dórát vette maga mellé: a nő korábban emberi jogi önkéntes volt az Amnesty Internationalnél. Másik asszisztenseként a sajtó Makkai-Kovács Anikóról írt, aki az Artemisszió Alapítványnál volt gyakornok – a szervezet rajta van Soros fizetési listáján. Megemlíthető Hajdú Márton is: a férfi egy igazi brüsszelita, kilenc éve dolgozik az Európai Parlamentnek, az elmúlt években a Manfred Weber-féle Európai Néppártnak, de előtte az Európai Bizottságnál is megfordult.

A varsói vonal

Brüsszel mellett fontos Varsó is. 2024 október 23-án a Tisza rendezvényén felszólalt Michal Wawrykiewicz lengyel EP-képviselő, a politikust Tarr hívta meg Budapestre. Mint kiderült, Wawrykiewicz neve szerepelt a kétes hírű National Endowment for Democracy, vagyis NED kifizetési listáján. A szervezet amerikai kormányzati pénzekből működik, és lényegében a CIA hivatalossá tett megjelenése külföldön. Wawrykiewicz keményvonalas globalista és tagja az Európai Néppárt frakciójának. Szorosabb kapcsolatot ápol Donald Tusk lengyel kormányfővel és Manfred Weber néppárti frakcióvezetővel is.

A lengyel vonal kapcsán érdemes felidézni azt a tavaly nyilvánosságra került hangfelvételt, amelyen Tarr Zoltán a kiváló lengyel kapcsolatokról beszélt, méghozzá a Donald Tusk kormányfő nevével fémjelzett globalista csoporttal. A Tisza Párt alelnöke egy budapesti belső fórumon azt mondta: „Nagyon szoros kapcsolatban vagyunk a lengyelekkel, van egy külön csapat, amelyik ezzel foglalkozik, hogy részben a felkészülésben, illetve most már a másfél év tapasztalatával a lebonyolításban is szerezzünk olyan információkat, olyan tanulságokat, amelyeket itthon, Magyarországon is fogunk tudni használni jó reménység szerint, és így készülünk”.

Nagy találkozás

Tavalyi portrénkban összegzésképpen azt írtuk: Tarr nem egy véletlenül megtalált kormányváltást akaró civil, akit elnyomott a hatalom. Inkább egy erős liberális hátszéllel rendelkező karrierista képe rajzolódik ki, aki politikai ambícióit előbb a református egyházban próbálta megvalósítani, aztán kapcsolatot alakított ki a sorosista körökkel, hogy végül a kegyelmi botrányt kihasználva váljon megkerülhetetlen szereplővé Magyar Péter mellett. Tarr ezután megbízható összekötő lett a brüsszeli körök felé is. Az alelnök pozícióját mi sem írja le egyértelműbben, mint az, hogy bár az elmúlt másfél évben a Tisza legféltettebb titkait mondta mikrofonba, retorzió mégsem érte. Valószínűleg nem is érhette: Tarr Zoltán jelentős szerepet vállalhatott a Tisza létrejöttében és megerősödésében, így Magyar Péter színre lépésében.



Akárhogy is, a Tisza Pártban Magyar Péter bosszúvágya találkozott Tarr Zoltán egyházi múltjával, liberális, a művészvilágba bejáratos családi hátterével, multinacionális-globális kapcsolatrendszerével és a Soros-univerzumbeli helyismeretével.