A Magyar Péter-projekt egyik atyja felelhet ezentúl a kultúráért

Tarr Zoltán lesz a Tisza-kormány kultuszminisztere – jelentette be kedden Magyar Péter. A Tisza elnöke ezzel egyik legfontosabb emberének talált pozíciót, Tarr ugyanis a kezdet kezdetén Magyar mellé állt. Tarr Zoltán nem csak infrastruktúrát, de társadalmi kapcsolatokat is garantálhatott az induló politikai projektnek akkor, amikor Magyar Pétert még leginkább csak Varga Judit exférjeként és a Diákhitel Központ korábbi vezetőjeként emlegette a sajtó. Bemutatjuk a régi református családból származó Tarrt, a kulcsfigurát, akinek talán még a kegyelmi ügyhöz is köze lehetett.

2026. 04. 28. 16:09
Tarr nevével a nyilvánosság először 2024. április 6-án találkozhatott, amikor felszólalt a kegyelmi botrány farvizén a politikában akkor alig két hónapja felbukkant Magyar Péter Kossuth térre szervezett tüntetésén. Kormánykritikus beszéde után elbocsátották állami állásából. Merthogy Tarr Zoltán a Nemzetgazdasági Minisztérium egyik háttérintézményénél dolgozott, állítólag még beszédrészleteket is írt Nagy Márton miniszternek. Egyébként pedig a próbaidejét töltötte. Akárhogy is, az esetet Magyar Péter arra használta fel, hogy európai uniós parlamenti képviselői helyet ajánljon fel Tarrnak. Magyar az összes jelöltjét megszavaztatta választóival, Tarrt viszont nem. Tarr végül befutó helyet kapott a listán, be is futott, és nem csak az Európai Parlamentbe, hanem a pártvezetésbe is, ugyanis két héttel az uniós szavazás után, 2024 júniusában alelnök lett.

A feleség is bekapcsolódott

Kisvártatva kiderült, nem csak a Tisza elnöke és alelnöke „bomlasztotta belülről a rendszert”, Tarr felesége, Jékely Berta is állami alkalmazott volt, hiszen az Építési és Közlekedési Minisztériumban dolgozott. Egészen a 2024 év végi lefokozásáig, amit maga a miniszter indokolt meg . Lázár János úgy fogalmazott: „házastársának aktív politikai szerepvállalása óta eltelt több hónap alatt türelmesen tekintettünk Jékely Berta egyre fokozódó politikai aktivitására”. Majd hozzátette, hogy Tarr felesége aktívan részt vett a kormány elleni hergelő kampányokban és valótlanságokat terjesztett a munkáltatójáról.

Tarr Zoltán feleségének személye más ok miatt is érdekes – erre a Kontextus videósorozata mutatott rá, amelyből egyébként sok részlet kiderült. Jékely Berta Áprily Lajos református költő dédunokája és unokatestvére Péterfy Bori zenésznek, Péterfy Gergely írónak és Péterfy Sarolt irodalomtörténésznek. A Péterfy család évek óta hangos kritikusa volt a konzervatív kormánynak. Péterfy Gergely számtalan alkalommal bírálta a kormányzati intézkedéseket, feleségével, Péterfy-Novák Évával a közelmúltban Olaszországba költöztek, hogy onnan szervezzék a „hazai ellenállást”. Nem mellékes, hogy a Péterfy család szinte elsőként állt ki Magyar Péter mellett.

Tarr mindent átadott Magyarnak?

Tarr Zoltán 2023 július elején civil szervezetet hozott létre Legyél a változás Egyesület néven. A szervezetet Budapest II. kerületének egyik ingatlanába jegyezték be, éppen oda, ahová Bárdos Barnabás és felesége Benedict 2002 Befektetési és Szolgáltató Kft. nevű vállalkozása is megtalálható volt. Hogy mindez miért fontos? Mert Bárdos Barnabásról, mint a Tisza Párt egyik pénzügyeséről írt a sajtó. Információk szerint ő volt az, aki tavaly tavasszal segédkezhetett abban, hogy a Tisza Párt környezetéhez eljusson az a legalább százmillió forintos támogatás, amelyet Bige László baloldali milliárdos adhatott.

De a dolog itt nem állt meg. Bárdos ugyanis a kormányellenes fellépéseiről ismertté vált Molnár Áron mozgalmának, a noÁrnak is dolgozott pénzügyesként. Azt meg már csak zárójelben jegyeztük meg tavalyi portrénkban, hogy Molnár Áron a Péterfy család közeli barátja. Az emberi, rokoni kapcsolatoknál talán beszédesebb, hogy a noÁr egyesület szó szerint ugyanazzal a szöveggel mutatta be magát a bírósági névjegyzékben, mint a Legyél a változás.

Magyar Péter a 2024 áprilisi Kossuth téri gyűlésen jelentette be, hogy átvette Tarr egyesületét. A szervezet elengedhetetlen volt ahhoz, hogy Magyar a politika színpadára felléphessen.

Kegyelem

A közelmúlt főbb eseményei után térjünk át a régebbi történésekre. Azok mutatják be ugyanis, hogy Tarr jóval többet hozhatott Magyar Péter konyhájára egy egyesületnél és néhány közreműködőnél.

Elsőként térjünk vissza az egyesület ügyére, és 2023-ra. A Legyél a változás Egyesületet három hónappal azután jegezték be Tarr Zoltán nevére, hogy Novák Katalin akkori köztársasági elnök 2023 áprilisában aláírta az utóbb botrányt kiváltó kegyelmi határozatot.

Tarr Zoltán a református egyházban régi ellenlábasa volt Balog Zoltánnak, akit kapcsolatba hoztak a kegyelmi üggyel. Figyelemre méltó, hogy Novák Katalin döntésének híre – ami egyébként már másnap nyilvános volt az Országos Bírósági Hivatal oldalán, de csak egy évvel később kapott nyilvánosságot – szinte azonnal keringeni kezdett az egyházon belül. Nem elképzelhetetlen, hogy a kegyelmi döntés Tarr fülébe jutott, akinek szerepe lehetett a botrány kirobbantásában. Ez csak találgatás, az viszont tény, hogy Tarr egyből rácsatlakozott az ügyre, szinte azonnal bírálni kezdte és lemondásra szólította fel régi ellenfelét, Balog Zoltánt. Egy 2024 májusi interjúban a HVG-nek úgy fogalmazott: „Az egyház azt mondja, belső ügyről van szó, de belül még sincs „Balog-ügy”, nem akarják és nem képesek megoldani belülről ezt a mély erkölcsi válságot, ezért kívülről kell segíteni azokat az embereket, akik nem tudnak ilyen nyíltan beleállni, mint én. Nem kerestem a lehetőséget, hogy felszólaljak. Magyar Péterrel egyik közös ismerősünk hozott össze.” Ebből az interjúrészletből is érzékelhető, hogy Tarr régi személyes riválisaként tekintett Balog Zoltánra és a kegyelmi ügy kapóra jöhetett neki, hogy politikai ambícióit összekapcsolja a református püspök elleni hadjárattal.

Sikkasztás gyanúja

Tarr egyházi időszakából egy történetet érdemes felidézni, a zsinati hivatal vezetőjeként ugyanis belekeveredett egy sikkasztás gyanúját felvető ügybe, még a Gyurcsány-kormány idején. Az akkori Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) tartalékából 115 millió forint érkezett az egyház számlájára, felújítások támogatására. Tarr Zoltán úgy került képbe, hogy a zsinat elnöksége megbízásából kérte a felhasználási cél megváltoztatását. Az új cél a Károli Gáspár Református Egyetem egyik épületének rekonstrukciója lett. Tarr Zoltán maga küldte el az elszámolásról szóló beszámolót a szakállamtitkárnak. Az elszámolás négy számlát tartalmazott, köztük egy 52 milliós (készpénzes) számlát. Egy könyvvizsgálat az egyetem költségvetésével kapcsolatban hiányosságokat tárt fel, sőt, egy, az OKM-hez érkezett bejelentés szerint az egyház vezetése a 115 millió forintot nem a célnak megfelelően használta fel és felmerült a sikkasztás és a csalás gyanúja. Vizsgálat azonban nem indult az ügyben.

Egyháztól a multikhoz

Tarr Zoltán 2015-ben viharosan távozott a református egyháztól, és egyrészt aktivizálta magát politikailag, másrészt a multivilágban találta meg számítását. A telekommunikációban működő Invitel-Invitechnél helyezkedett el, ahol sok befolyásos ember megfordult körülötte. Tarrt a cég többször kiküldte külföldre – ilyen volt például az az út, amikor 2017-ben Pozsonyba látogatott, az ITAPA nevű nemzetközi informatikai konferenciára. Tarr ugyanazon a pódiumbeszélgetésen vett részt, amelyen Madarász Csaba is. Ráadásul a pozsonyi ITAPA konferencián a Globsec is jelen volt, egy prágai Globsec-rendezvényen pedig Tarr is felszólalt.

Előbb felvillantjuk, kicsoda Madarász Csaba, majd azt fejtjük ki, mi az Globsec.

Madarászt a hazai Soros-világ egyik fontos háttérembereként tartják számon. A részletek említése nélkül legyen elég most annyi, hogy az ő szervezete az e-Demokrácia Műhely Egyesület, amely 2022-ben részesült a guruló dollárokból. Madarász Csaba egyesülete adta ki a „Nyomtass Te Is!” nevű kiadványt, amit jellemzően baloldali aktivisták osztogattak, dobáltak be a postaládákba országszerte. A lapba a kormány és a jobboldal kapcsán pozitív hírek sosem kerülnek be. A kiadvány beállt Magyar Péter mögé és együtt terjesztették a lapot Magyarék propagandanyomtatványával.

A nagyhalak

Most jöjjön a Globsec. Önmeghatározása szerint egy pozsonyi székhelyű atlantista agytröszt, nem kormányzati szervezet, amiben ott ült Bajnai Gordon volt baloldali kormányfő és az az Orbán Anita, aki éppen a külügyi tárca várományosa. A tanácsadók között Korányi Dávid, a 2022-es guruló dollárok botrány fő pénzosztója is felbukkant.

Évente rendezik meg a Globsec Bratislava Global Security Forumot, ami mára a világ öt legfontosabb biztonságpolitikai konferenciájának egyikévé nőtte ki magát. A szerteágazó tevékenységi körrel rendelkező agytröszt elsősorban kutatásaival, elemzéseivel próbált meg belenyúlni a magyar belpolitikába a 2022-es választást megelőzően. Azt sugalmazták, hogy hazánk oroszbarát politikát folytat, a Kreml fogságába esett. A Globsec mögött áll Soros György hálózata, az amerikai kormány és a NATO is.

S még egy adalék a globalista bekötéshez. Tavaly áprilisban Tarr Zoltán Brüsszelben részt vett egy megbeszélésen a magyar külpolitikáról: az Atlantic Council képviselőjével tárgyalt. A szervezet több szálon, anyagilag is kötődik a Soros-családhoz és fegyvergyártókhoz. Korányi energiadiplomáciáért felelős külsős főmunkatársként vállalt szerepet a szervezetben.

Megbízható globalista csapat

Globalista kapcsolatrendszerét támasztja alá az a névsor is, amellyel Tarr az unióban együtt dolgozik. Azzal, hogy Tarrt a Tisza EP-delegációja vezetőjévé tették, az egyik legfontosabb pozíciót, a nemzetközi kapcsolatok kezelését szignálták rá. Tarr nem is akárkiket vitt magával. Elsőként Greff Dórát vette maga mellé: a nő korábban emberi jogi önkéntes volt az Amnesty Internationalnél. Másik asszisztenseként a sajtó Makkai-Kovács Anikóról írt, aki az Artemisszió Alapítványnál volt gyakornok – a szervezet rajta van Soros fizetési listáján. Megemlíthető Hajdú Márton is: a férfi egy igazi brüsszelita, kilenc éve dolgozik az Európai Parlamentnek, az elmúlt években a Manfred Weber-féle Európai Néppártnak, de előtte az Európai Bizottságnál is megfordult.

A varsói vonal

Brüsszel mellett fontos Varsó is. 2024 október 23-án a Tisza rendezvényén felszólalt Michal Wawrykiewicz lengyel EP-képviselő, a politikust Tarr hívta meg Budapestre. Mint kiderült, Wawrykiewicz neve szerepelt a kétes hírű National Endowment for Democracy, vagyis NED kifizetési listáján. A szervezet amerikai kormányzati pénzekből működik, és lényegében a CIA hivatalossá tett megjelenése külföldön. Wawrykiewicz keményvonalas globalista és tagja az Európai Néppárt frakciójának. Szorosabb kapcsolatot ápol Donald Tusk lengyel kormányfővel és Manfred Weber néppárti frakcióvezetővel is.

A lengyel vonal kapcsán érdemes felidézni azt a tavaly nyilvánosságra került hangfelvételt, amelyen Tarr Zoltán a kiváló lengyel kapcsolatokról beszélt, méghozzá a Donald Tusk kormányfő nevével fémjelzett globalista csoporttal. A Tisza Párt alelnöke egy budapesti belső fórumon azt mondta: „Nagyon szoros kapcsolatban vagyunk a lengyelekkel, van egy külön csapat, amelyik ezzel foglalkozik, hogy részben a felkészülésben, illetve most már a másfél év tapasztalatával a lebonyolításban is szerezzünk olyan információkat, olyan tanulságokat, amelyeket itthon, Magyarországon is fogunk tudni használni jó reménység szerint, és így készülünk”.

Nagy találkozás

Tavalyi portrénkban összegzésképpen azt írtuk: Tarr nem egy véletlenül megtalált kormányváltást akaró civil, akit elnyomott a hatalom. Inkább egy erős liberális hátszéllel rendelkező karrierista képe rajzolódik ki, aki politikai ambícióit előbb a református egyházban próbálta megvalósítani, aztán kapcsolatot alakított ki a sorosista körökkel, hogy végül a kegyelmi botrányt kihasználva váljon megkerülhetetlen szereplővé Magyar Péter mellett. Tarr ezután megbízható összekötő lett a brüsszeli körök felé is. Az alelnök pozícióját mi sem írja le egyértelműbben, mint az, hogy bár az elmúlt másfél évben a Tisza legféltettebb titkait mondta mikrofonba, retorzió mégsem érte. Valószínűleg nem is érhette: Tarr Zoltán jelentős szerepet vállalhatott a Tisza létrejöttében és megerősödésében, így Magyar Péter színre lépésében.

Akárhogy is, a Tisza Pártban Magyar Péter bosszúvágya találkozott Tarr Zoltán egyházi múltjával, liberális, a művészvilágba bejáratos családi hátterével, multinacionális-globális kapcsolatrendszerével és a Soros-univerzumbeli helyismeretével.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

