Kiderült, ki hozhatta létre a Magyar Péter-jelenséget + videó

„Tarr Zoltán ott sertepertélt a kegyelmi ügy félhomályában. Miután Novák Katalin volt köztársasági elnök aláírta a kegyelmi döntést, szinte azonnal létrehozott egy politikai célú egyesületet, ami fél évvel később a Tisza alappillére lett. Tarrt ezután felemelték Magyar Péter mellé. A sértett lelkészből befolyásos politikust csináltak, ugyanis Tarr Zoltán a Tisza Párt alelnöke és európai parlamenti képviselője lett.

A videóban kitértek Tarr fiatalkorára is: a Tisza alelnöke két körben is tanult külföldön, egészen pontosan az amerikai Princetonban. Egyházi karrierje során széles körű nemzetközi kapcsolatrendszert alakított ki.

Szakított az egyházzal, értékes kontaktokkal a zsebében újabbakat szerzett. Többször is együtt mozgott Madarász Csabával, a hazai Soros-hálózat egyik arcával. Delegációvezetőként pedig egy olyan asszisztenst vett maga mellé, aki az Amnesty Internationalnél dolgozott korábban.

Tavaly október 23-án a Tisza rendezvényén felszólalt egy lengyel férfi, bizonyos Michał Wawrykiewicz Kiderült, hogy az illető neve szerepel a kétes hírű National Endowment for Democracy (NED) fizetési listáján. Kis túlzással azt mondhatjuk, hogy egy CIA-hoz lazán köthető személy lépett fel a Tisza rendezvényén – jelentették ki a videóban. Vajon ki hívta meg a lengyel férfit Budapestre? Nem más, mint Tarr Zoltán. A lengyel politikus keményvonalas globalista és nem mellesleg néppárti uniós képviselő.

Olyan politikusokkal ápol szoros szövetséget, mint Donald Tusk lengyel kormányfő és Manfred Weber néppárti frakcióvezető.

Tavaly a lengyelországi Poznanban ugyanazon a konferencián adtak elő Alex Sorossal, a Soros-birodalom új vezetőjével.

A Wawrynkiwicz-féle társaság a jobboldali lengyel elnököt egy kegyelmi üggyel akarta megbuktatni.

Még 2024 januárjában Andrzej Duda kegyelmet adott két börtönbüntetésre ítélt kormánytisztviselőnek, akik történetesen éppen a jobboldali PIS-t erősítették. A vád szerint törvénytelen módszereket alkalmaztak egy korrupcióellenes akció során, még 2007-ben a korrupcióellenes központi iroda vezetőiként. Csakhogy erős a gyanú, hogy lépre csalták őket, így a köztársasági elnök kegyelmet adott nekik. Milyen érdekes, szinte ugyanaz zajlott le egy hónappal később itthon. Kísérteties a párhuzam. De mi következik mindenből? Az, hogy Tarr erősen be van ágyazva a globalista hálózatba.

Tarr családi kapcsolatai

Befolyásosak, nagyravágyóak és gyűlölik a jobboldali kormányt – foglalja össze a kisfilm Tarr Zoltán családi kapcsolatait. Tarr hozzátartozóiról sokáig nem lehetett tudni semmit. Tavaly decemberben azonban némileg váratlanul középpontba került a felesége. Az addig ismeretlen családtag a minisztériumi kirúgásával került a hírekbe, Jékely Bertának hívják a hölgyet, aki első fokon unokatestvére a Péterfy család három tagjának: Péterfy Bori zenésznek, Péterfy Saroltnak, illetve Péterfy Gergelynek.

A család férfi tagja, Péterffy Gergely író, számtalan alkalommal bírálta a rendszert.

Feleségével, Péterfy-Novák Évával a közelmúltban Olaszországba költözött, hogy onnan szervezze a hazai ellenállást. Mint elhangzott: ősem fogja vissza magát, amikor a kormányt kell támadni. Testvérük pedig nem más, mint a hazai alternatív rock és a belvárosi színházak sztárja, Péterfy Bori. Péterfy Sarolt, aki irodalomtörténész. Ők így négyen a família.

Küldetéstudatosak, elitisták, mélyen lenézőek, mivel dédnagyapjuk, Áprily Lajos magyar költőnagyság volt.

Innen eredeztetik felsőbbrendűségüket. Áprily Lajos a református irodalom egyik legnagyobb alakja. A kegyelmi ügy is tulajdonképpen egy református egyházon belüli harcból pattant ki. Novák Katalin református, Balog Zoltán református, Tarr Zoltán református és a Péterfy és a Jékely család is református. A kisebbik Péterfi lány, Sarolt tavaly szeptember elsején felháborodottan arról posztolt, hogy Balog Zoltán beszédet mondott a református Baár-Madas általános iskola és gimnázium tanévnyitóján. Túl sok keresztényi érzület nem süt át a posztjából, düh és gyűlölet annál inkább. Másnap érdekes módon a 444 pont ebben a narratívában hozta le a sztorit.

Egy állítólagos értesülésre hivatkozva az a 444, amelyik kirobbantotta a kegyelmi botrányt.

Később Péterffy maga is megosztotta a cikket. Péterfiék VIP tagok a liberális elit legfelsőbb köreibe, elképesztően mély kapcsolatrendszerrel. Számos újságírót, jogászt és más befolyásos szereplőt tudnak megmozgatni. Itt van például az a Panyi Szabolcs, akit egyes fórumokon összefüggésbe hoznak a külföldi titkosszolgálatokkal. Ő is ott van Péterffy Sarolt ismerősei között. Tarr Zoltán feleségén, Jékely Bertán keresztül egy ilyen liberális-református családba házasodott bele. Arról nem is beszélve, hogy elsők között álltak ki Magyar Péter mellett.



A belvárosi színházak is beolvadtak a hálózatba

A szent cél a jobboldali kormány leváltása miatt ugyanis totálisan összezárnak. Régóta ott vannak a háttérben, több választáson is már próbálkoztak. Molnár Áron, közismertebb nevén Noár, ellenzéki politikai aktivista, színész, a Péterfy család közeli barátja. Molnár feleségének az érdekeltségébe tartozik az az ingatlan, amely otthont ad Tarr Zoltán egyesületének, amelyből aztán a Tisza is kinőtte magát.

Közvetlenül Magyar Péter felbukkanása után a színész bejelentette, hogy egy időre visszavonul a politikától, majd elsők között sorolt be Magyar Péter mögé. Tarr Zoltán egyesületalapítása és Noár furcsa háttérbe húzódása a két legfontosabb nyom a történetben Magyar Péter múltjában és felemelésében.

Molnár Áron cimborája Nagy Ervin. Noár felesége korábban Nagy Ervin élettársa volt. A nem mindennapi csere nem tépázta meg a kapcsolatukat, továbbra is nagyon közeli barátok. Nemcsak a színházban, hanem a politikában is, Nagy Ervin is színpadiasan belépett Magyar Péter mögé. Hozzájuk kapcsolódik Radnai Márk színházi rendező. Radnai sokáig operatív vezető volt a Tiszában és jelenleg is alelnök a pártban. Egy erőszakos művészkaszt telepedett rá Magyar Péterre és tolta be őt a vakuzuhatag elé. Sokan vannak és jól szervezettek. Közös bennük, hogy nem szeretik a jobboldalt, bizony nem ma kezdték. Ott voltak Márki-Zay Péter mögött, ott voltak Karácsony Gergely mögött és ott voltak Bajnai Gordon mögött is.

Borítókép: Magyar Péter mindenben követi Manfred Weber parancsait (Fotó: Teknős Miklós)