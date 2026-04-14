A vérzéses láz hordozója lehet az újonnan megjelent kullancsfaj Magyarországon

A vadászkullancs már Fejér vármegyében is felbukkant, ezért fokozott óvatosságra intenek a szakemberek. A nagy méretű és gyorsmozgású vérszívó a trópusokról érkezett.

2026. 04. 14. 22:46
A pécsi egyetem víruslaborja Fotó: Sóki Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Egyre nagyobb aggodalmat kelt a szakemberek körében a trópusi eredetű Hyalomma kullancs megjelenése, amely már Magyarországon is előfordulhat. Az úgynevezett vadászkullancs egy súlyos, magas halálozási arányú betegség, a krími–kongói vérzéses láz hordozója lehet.

Fejér megyében is megjelent a vadászkullancs

A szakértők szerint a faj viselkedése is szokatlan: míg a megszokott kullancsok az aljnövényzetben várják áldozatukat, a Hyalomma aktívan mozog, sőt képes akár hosszabb ideig követni is a gazdatestet. 

Nagyobb termete, csíkos lábai és gyors mozgása miatt szabad szemmel is könnyebben észrevehető, mint a hazai kullancsfajok.

Bár a krími-kongói vérzéses láz vírus hazai jelenléte továbbra is rendkívül ritka, a megjelenő egyedek miatt az óvatosság kiemelten fontos. 

A fertőzés kezdeti szakaszában influenzaszerű tünetek – magas láz, hidegrázás, izomfájdalom, fej- és hátfájás – jelentkezhetnek, súlyos esetben pedig vérzéses szövődmények is kialakulhatnak.

A szakemberek hangsúlyozzák: a megelőzés kulcsfontosságú. Érdemes zárt, világos ruházatot viselni kiránduláskor vagy kerti munkánál, rendszeresen átvizsgálni a testet, és kullancs esetén azt minél előbb, szakszerűen eltávolítani. 

Fontos kérés az is, hogy a ritka, feltűnő példányokat ne dobjuk el, hanem elzárva, lefotózva jelentsük a kutatók felé, akik a terjedést monitorozzák.

A Hyalomma kullancs megjelenése a klímaváltozás újabb jele, amellyel újabb fajok megjelenése is jár.

Borítókép: A pécsi egyetem víruslaborja (Fotó: illusztráció, MTI Sóki Tamás)

       
 
 
 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
