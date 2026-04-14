A vérzéses láz hordozója lehet az újonnan megjelent kullancsfaj Magyarországon

Egyre nagyobb aggodalmat kelt a szakemberek körében a trópusi eredetű Hyalomma kullancs megjelenése, amely már Magyarországon is előfordulhat. Az úgynevezett vadászkullancs egy súlyos, magas halálozási arányú betegség, a krími–kongói vérzéses láz hordozója lehet.
Fejér megyében is megjelent a vadászkullancs
A szakértők szerint a faj viselkedése is szokatlan: míg a megszokott kullancsok az aljnövényzetben várják áldozatukat, a Hyalomma aktívan mozog, sőt képes akár hosszabb ideig követni is a gazdatestet.
Nagyobb termete, csíkos lábai és gyors mozgása miatt szabad szemmel is könnyebben észrevehető, mint a hazai kullancsfajok.
Bár a krími-kongói vérzéses láz vírus hazai jelenléte továbbra is rendkívül ritka, a megjelenő egyedek miatt az óvatosság kiemelten fontos.
A fertőzés kezdeti szakaszában influenzaszerű tünetek – magas láz, hidegrázás, izomfájdalom, fej- és hátfájás – jelentkezhetnek, súlyos esetben pedig vérzéses szövődmények is kialakulhatnak.
A szakemberek hangsúlyozzák: a megelőzés kulcsfontosságú. Érdemes zárt, világos ruházatot viselni kiránduláskor vagy kerti munkánál, rendszeresen átvizsgálni a testet, és kullancs esetén azt minél előbb, szakszerűen eltávolítani.
Fontos kérés az is, hogy a ritka, feltűnő példányokat ne dobjuk el, hanem elzárva, lefotózva jelentsük a kutatók felé, akik a terjedést monitorozzák.
A Hyalomma kullancs megjelenése a klímaváltozás újabb jele, amellyel újabb fajok megjelenése is jár.
Borítókép: A pécsi egyetem víruslaborja (Fotó: illusztráció, MTI Sóki Tamás)
