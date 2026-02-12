A nő, aki saját magán tesztelte a halálos tífusz vakcináját

Hélène Sparrow a frontvonalban

A 20. századi orvostudomány történetét gyakran Nobel-díjak és intézményi elismerések keretezik. Hélène Sparrow neve mégis sokáig háttérben maradt, pedig munkája döntően formálta a járványok elleni védekezést.

1891-ben született Bohuslavban, az egykori Orosz Birodalom területén, a mai Ukrajnában. Brit származású bíró lányaként lengyel kulturális közegben nőtt fel. Az első világháború idején Kijevben szerzett orvosi diplomát, kiváló minősítéssel. Huszonnégy évesen az orosz frontra küldték. Nem fegyverek, hanem a járványok ellen harcolt: kolera, visszatérő láz, vérhas és mindenekelőtt a tífusz pusztított a katonák között.

Hélène Sparrow fejlesztette ki a tífusz elleni hatékony vakcinát Fotó: Wikimedia Commons

Az összeomló birodalom, a lövészárkokba szorult katonák nagy száma és a tömeges kitelepítések, összességében a rossz higiénia és a zsúfoltság ideális feltételeket teremtettek a fertőzéseknek. Sparrow nem csupán gyógyított. Megszervezte az ellátást, hangsúlyt helyezett a megelőzésre, és rendszerszintű megoldásokban gondolkodott.

Hélène Sparrow és a lengyel oltási hálózat

A bolsevik forradalom után Lengyelországba költözött. A varsói Állami Higiéniai Intézet megelőző oltási szolgálatának élére került. A háború utáni káoszban tömeges oltási kampányokat indított tífusz, skarlát és diftéria ellen. Robert Debré gyermekorvossal is együttműködött. Laboratóriumi hálózatot hozott létre az új lengyel keleti határ mentén. Ezen az instabil térségen keresztül menekültek és hadifoglyok ezrei tértek vissza, gyakran fertőzötten. Sparrow nem az irodából irányított. Rendszeresen terepre ment, felmérte a helyzetet, és azonnal beavatkozott, ha kellett. 1921-ben kísérleti tífuszvakcinát fejlesztett.

A hatékonyságot saját magán tesztelte. Súlyosan megbetegedett, de felépült.

A történet nem megtörte, hanem még elszántabbá tette.

Hélène Sparrow a Pasteur Intézetben

1923-ban ösztöndíjat nyert a párizsi Pasteur Intézetbe. Itt dolgozott együtt Charles Nicolle mikrobiológussal, aki kimutatta, hogy a tetvek terjesztik a járványos tífuszt. Nicolle ezt a felismerést Tuniszban tette, ami új korszakot nyitott a betegség kutatásában.Sparrow és Nicolle közös vizsgálatokat és oltási kampányokat folytattak Tunéziában, Mexikóban és Guatemalában. Innovatív módszereket alkalmaztak. A kórokozókat laboratóriumi állatokban szaporították, és felhasználták Rudolf Weigl korábbi modelljeit is a fertőzött tetvek vizsgálatában.