A nő, aki saját magán tesztelte a halálos tífusz vakcináját

Hélène Sparrow a 20. századi közegészségügy egyik legelszántabb alakja volt. A tífusz, a diftéria és a skarlát elleni küzdelemben nemcsak laboratóriumi kutatóként, hanem terepen dolgozó szervezőként is helytállt. Háborúk, forradalmak és járványok közepette épített oltási hálózatokat, fejlesztett vakcinát, sőt saját magán is kipróbálta kísérleti készítményét.

Múlt-kor
Forrás: Múlt-kor2026. 02. 12. 14:26
Hélène Sparrow saját magán tesztelte az általa kifejlesztett vakcinákat Fotó: Muy Interesante
Hélène Sparrow a frontvonalban

A 20. századi orvostudomány történetét gyakran Nobel-díjak és intézményi elismerések keretezik. Hélène Sparrow neve mégis sokáig háttérben maradt, pedig munkája döntően formálta a járványok elleni védekezést.

1891-ben született Bohuslavban, az egykori Orosz Birodalom területén, a mai Ukrajnában. Brit származású bíró lányaként lengyel kulturális közegben nőtt fel. Az első világháború idején Kijevben szerzett orvosi diplomát, kiváló minősítéssel. Huszonnégy évesen az orosz frontra küldték. Nem fegyverek, hanem a járványok ellen harcolt: kolera, visszatérő láz, vérhas és mindenekelőtt a tífusz pusztított a katonák között.

Hélène Sparrow fejlesztette ki a tífusz elleni hatékony vakcinát   Fotó: Wikimedia Commons

Az összeomló birodalom, a lövészárkokba szorult katonák nagy száma és a tömeges kitelepítések, összességében a rossz higiénia és a zsúfoltság ideális feltételeket teremtettek a fertőzéseknek. Sparrow nem csupán gyógyított. Megszervezte az ellátást, hangsúlyt helyezett a megelőzésre, és rendszerszintű megoldásokban gondolkodott.

Hélène Sparrow és a lengyel oltási hálózat

A bolsevik forradalom után Lengyelországba költözött. A varsói Állami Higiéniai Intézet megelőző oltási szolgálatának élére került. A háború utáni káoszban tömeges oltási kampányokat indított tífusz, skarlát és diftéria ellen. Robert Debré gyermekorvossal is együttműködött. Laboratóriumi hálózatot hozott létre az új lengyel keleti határ mentén. Ezen az instabil térségen keresztül menekültek és hadifoglyok ezrei tértek vissza, gyakran fertőzötten. Sparrow nem az irodából irányított. Rendszeresen terepre ment, felmérte a helyzetet, és azonnal beavatkozott, ha kellett. 1921-ben kísérleti tífuszvakcinát fejlesztett. 

A hatékonyságot saját magán tesztelte. Súlyosan megbetegedett, de felépült. 

A történet nem megtörte, hanem még elszántabbá tette.

Hélène Sparrow a Pasteur Intézetben

1923-ban ösztöndíjat nyert a párizsi Pasteur Intézetbe. Itt dolgozott együtt Charles Nicolle mikrobiológussal, aki kimutatta, hogy a tetvek terjesztik a járványos tífuszt. Nicolle ezt a felismerést Tuniszban tette, ami új korszakot nyitott a betegség kutatásában.Sparrow és Nicolle közös vizsgálatokat és oltási kampányokat folytattak Tunéziában, Mexikóban és Guatemalában. Innovatív módszereket alkalmaztak. A kórokozókat laboratóriumi állatokban szaporították, és felhasználták Rudolf Weigl korábbi modelljeit is a fertőzött tetvek vizsgálatában.

Fotó: Institut Pasteaur

Később Paul Duranddal együttműködve megalkotta a Durand–Sparrow-vakcinát. 

A készítményt egészségügyi vészhelyzetekben alkalmazták, és emberek ezreit immunizálták vele. A Rickettsia nemzetségbe tartozó baktériumok tenyésztésében szerzett tapasztalatai hozzájárultak a törzsek izolálásához és a megelőzés fejlesztéséhez.

Hélène Sparrow Tunéziában és a háború árnyékában

Francia állampolgárként a tuniszi Pasteur Intézet laboratóriumát vezette. Vakcinákat fejlesztett, részt vett a BCG-oltás bevezetésében a tuberkulózis ellen, és kutatta az Afrikában előforduló visszatérő lázat.

A második világháború alatt Tunéziát bombázások érték. Sparrow háza menedéket adott lengyel dezertőröknek és a francia ellenállás tagjainak. Vendégei között szerepelt André Gide is. A veszély ellenére folytatta kutatásait és segítette a menekülőket.

A második világháború idején sem hagyta el a harcokkal sújtott Tunéziát   Fotó: Institut Pasteaur

A háború után európai és amerikai bakteriológusok tucatjait képezte. Tunéziában oltási programokat szervezett tuberkulózis és tífusz ellen. Még hatvanas éveiben is együttműködött az Egészségügyi Világszervezettel Etiópiában, ahol a tetvek és kullancsok által terjesztett lázas megbetegedéseket vizsgálta.

Hélène Sparrow öröksége

1961-ben hivatalosan nyugdíjba vonult, de tudományos munkáját tovább folytatta. Második férje letartóztatása után Korzikára költözött. 1970-ben hunyt el. Százhat publikációt és több évtizedes kutatói pályát hagyott maga után. Nevét ma egyre többen ismerik. 

Az Eiffel-toronyra felvésendő női tudósok között is felmerült a neve. 

A gesztus túlmutat a szimbolikán. Hélène Sparrow a legsebezhetőbbek szolgálatába állította tudását, és ezzel életek ezreit mentette meg.

További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak.



 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

