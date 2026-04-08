Alacsonyabb harmatpontú levegő érkezik Magyarország fölé, érezni is fogjuk a következményét

Szerda éjszakától az ország keleti harmadán, felén kevés helyen előfordulhat zápor. Az északias szelet szerda délután és csütörtökön is sokfelé élénk, főként északkeleten és az Észak-Dunántúlon erős lökések kísérik, de éjszaka veszít erejéből a légmozgás. A közösségi oldalukon azt írják, észak, északkelet felől csütörtökön egyre alacsonyabb harmatpontú levegő érkezik, estére többfelé csökken a felhőzet, és a légmozgás is veszít erejéből.

Emiatt főként a péntekre virradó éjszaka nagy területen süllyedhet fagypont alá a hőmérséklet. A minimum aznap általában –5 és 0 Celsius-fok között várható, fagypont feletti értékek csak kevés helyen valószínűek.