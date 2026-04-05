Állatmenhelyre látogatott Orbán Viktor + videó

– Országosan is egyedülálló ez a létesítmény, ami teljesen kormányzati támogatásból épült fel. Azt szerettük volna akkor, hogy lehessen egy olyan rész, ahol felelős állattartásra nevelik a kollégák a gyerekeket. Tavaly pedig 460 ezer gyermeket vontunk be az állatvédelmi témahétbe – mondta el a miniszterelnök által közzétett videóban Ovádi Péter állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos.

Fotó: Ladóczki Balázs

Ovádi a bejárás során kiemelte, a beruházás célja volt egy olyan környezet kialakítása, ahova az esetleges gazdák szívesen jönnek megnézni a kóbor állatokat. A bejárás során a miniszterelnök megtekintett egy kutyafuttatót, az állatok elszállásolására alkalmas bokszokat, majd egy kutya sétáltatásában is részt vett.