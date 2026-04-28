– Ezt száz százalékban sikerült alátámasztani. A jó igazgató képes jó iskolát teremteni, amihez adottak a feltételek. Olyan vezetőnek kell lenni, aki motiválja a pedagógusait, innovatív, nyitott, van célkitűzése és struktúrája az intézményével kapcsolatban, nem pedig csak teljesíti a feladatát és elvezeti az iskoláját. De nagyon fontos szempont, hogy az igazgató a szülőkkel is kapcsolatot tudjon tartani. Bízom benne, hogy ez a jövőben is így marad. Még akkor is, hogyha a választásoktól függetlenül egy erős szlogen volt, hogy a kormány tönkretette az oktatást, valójában egy nagyon erős stabilitás alakult ki. Ma is vannak problémák az oktatásban, de azok olyan kérdések, amiket legtöbb esetben házon belül kell megoldania az intézményeknek. Például, hogy mennyire emberségesek a pedagógusok a gyerekekkel vagy az igazgató hogy bánik a pedagógusokkal. Tizenhat év alatt mindig volt valaki, jelen esetben a kormány, akire lehetett fogni a problémákat.

A pedagógusok egyik része azt mondta, hogy ebben a rendszerben nem lehet dolgozni, és ezért a kormány a hibás. A másik részük viszont tudott ebben a rendszerben dolgozni innovációkkal és kiváló eredményekkel.

A kormánynak az volt a feladata, hogy a hátteret és a stabilitást megteremtse, biztosítsa az infrastrukturális fejlesztéseket és a béreket növelje. A digitális oktatási rendszerünk az Európai Unió élmezőnyébe tartozik. Ezért mondtam több mint egy éve, hogy erre a stabilitásra alapozva kezdjünk el belülről építkezni. Van mire.

– Mitől lesz jó egy igazgató?

– Fontos, hogy legyen célkitűzése. Nézze meg, hogy mik a helyi adottságok, milyenek a pedagógusok és milyen tudással rendelkeznek.

Azért újítottuk fel a továbbképzési rendszert, hogy amiben gyengébbek a pedagógusok, abban lehessen őket támogatni, amiben pedig szuper jók, abban még jobbak lehessenek.

A jó igazgató motiválni tudja a pedagógusokat, ha pedig a tanárok motiváltak, akkor máshogy fognak bemenni az osztályterembe és teljesen más eredményeket érnek el a gyerekek. Az az igazgató, aki tényleg hitt abban, hogy egy jó iskolát tud csinálni, az meg is teremtette a lehető a legjobb feltételeket a pedagógusoknak és a gyerekeknek. Ugyanez vonatkozik a pedagógusokra is. Nagyon sok olyan történettel szembesültem, amikor a pedagógusnak van egy jó ötlete, de az igazgató és a többi kollégák elnyomják. Ezeken nagyon fontos dolgozni. Életem során másodjára talált meg a családbarát oktatási környezet kialakításának a feladata, hiszen Skrabski Fruzsinával együtt alapítottuk meg a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalomban a családbarát oktatási intézmény-díjat. Akkor is ugyanaz volt a szempont, hogy a pedagógus, a gyerek, valamint a szülő is jól és biztonságban érezze magát.