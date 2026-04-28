A jó igazgató képes jó iskolát teremteni

– Egy jó igazgató hogy tudja segíteni a gyermekeket és a szülőket?
– A kihívásokra a válaszokat együtt kell megtalálják az iskolák és a pedagógusok, merthogy Magyarországon módszertani szabadság van, ami azt jelenti, hogy minden lehetőség adott ahhoz, hogy az oktatást a gyermekek igényeihez igazítsák. Ez a szemlélet azonban még nem igazán elterjedt, még mindig
sok esetben inkább egy poroszos, rugalmatlan módszertannal találkozunk, mind a tudásátadás, mind a számonkérés és az értékelés terén. Az alaptanterv célkitűzéseit teljesíteni kell, azonban a pedagógusra van bízva, hogy miképp megy végig ezen az úton.
Én mindig is arra próbáltam ösztönözni a pedagógusokat, hogy keressék meg ezeket az új válaszokat. A pedagógus kulcskompetencia ma az egész világon, hogy a változásokra tudjanak választ adni. Véleményem szerint még nem tartunk itt, de azért kell dolgozni, hogy ezek a válaszok megszülessenek. Értékelésben, számonkérésben, tudásátadásban egyaránt.
– Milyen válaszokat kell találnia a következő kormányzatnak ezekre a kihívásokra?
– Nekünk sem volt könnyű, és nekik sem lesz az. A legfőbb feladatok ugyanazok lesznek, ezeket pedig nem fogja csupán az megoldani, ha van egy minisztérium és egy miniszter. Belső munka nélkül azonban nem lesz változás. De továbbra is nagy kihívások vannak az oktatásban, amelyek minden bizonnyal, a világ változásait figyelembe véve, nőni fognak, nem csökkenni. Az a társadalmi változás, ami körülöttünk van, jócskán próbára teszi az oktatás területét. Az elmúlt tizenhat évben ez jócskán felgyorsult, és sok esetben
a közös megoldásokra nem volt nyitottság, sokkal lassabb volt a pedagógusok reakciója változásra, mint kellett volna, és sokan inkább mások felelősségét keresték a sajátjuk helyett.
Bízom benne, hogy olyan személyekhez kerülnek az oktatási feladatok, akiknek helyén van a szívük, a lelkük és megfelelő tudással rendelkeznek. A két és fél év tapasztalatából és a területen lévő ismereteim alapján azt szeretném kérni a pedagógusoktól, hogy próbáljanak meg sokkal jobban igazodni a gyermekek igényeihez, keressék mindennapjaikban az emberséget, a valóban segítő szeretetet, és tegyenek meg mindent, hogy szakmai tudásuk folyamatosan fejlődjön, és naprakész tudással, szemlélettel álljanak a gyermekek elé.
Névjegy
Balatoni Katalin neveléstudományi kutató, néptáncpedagógus 1982. szeptember 6-án született Budapesten. Iskoláit a Magyar Táncművészeti Főiskolán, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és a Pécsi Tudományegyetemen végezte. Kutatási területei a magyar kultúra az oktatásban, a 20. századi Magyarország oktatás‐ és kultúrpolitika története, nemzeti nevelés. Emellett a népi játék oktatásának története, módszertana a kultúr- és oktatáspolitikai viszonylatokban.
Alapítója az Így tedd rá! programnak, amely továbbképzéseket és előadásokat tart a pedagógus közösségnek Magyarországon, a Kárpát-medencében és a diaszpóra magyar közösségeiben. A szakmai munkásságához tartozik a pedagógusexpó, a Tulipános program, valamint a népi játék napja is. Három évvel ezelőtt a Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkárává nevezték ki, majd 2025-ben lett a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos. Emellett 2021-től kezdve a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának óraadója, de 2025 óta tanít a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen is.
Borítókép: Balatoni Katalin pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos (Fotó: Havran Zoltán)
