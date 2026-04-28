A jó igazgató képes jó iskolát teremteni

Balatoni Katalin lapunknak értékelte a most lezárult igazgatói mentorhálózat programot. A pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos szerint a program új nézőpontot nyitott meg mindenki számára. A pedagógusok arról számoltak be, hogy végre olyan programban vehettek részt, ami valóban építő volt, és a szakmai fejlődés mellett saját vezetői kompetenciáik is fejlődtek.

Máté Patrik
2026. 04. 28. 5:05
– Ez a program mindenkinek új nézőpontot nyitott. Rengeteget tanultunk belőle, én magam is. Olyan szakmai mélységeket tudtunk elérni, ami egész biztos, hogy mindenki számára meghatározóvá vált. Számomra az a legnagyobb eredmény, hogy minden közösséghez eljutva ki tudtam hangosítani, meg tudtam mutatni az értékeiket, eredményeiket, és azt is, hogy

ma egy jó igazgató jó iskolát tud működtetni Magyarországon.

Az is pozitív eredményeket hozott, hogy teret kaptak, megmutathatták az igazgatók, hogy mit csinálnak és büszkék voltak arra, amit elértek. Ez egy összegzési lehetőség volt, hiszen összegyűjtötték mindazt, amit jól csinálnak, és ez motiváló volt pedagógusoknak és tanulóknak, szülőknek egyaránt. Rengeteg innováció került a felszínre. Az igazgatók egymásnak is megmutatták, hogy mit tudnak tovább vinni a mindennapi munkában. Most pedig már egymást is megkereshetik, ha kérdésük van. Ezek voltak a legnagyobb értékek. Amikor megkaptam a feladatot az innovációk előmozdításáért, akkor pontosan tudtam, hogy nekem nem új megoldásokat kell kitalálnom, hanem azt, hogy együtt felszínre tudjuk hozni a rendszerben rejlő lehetőségeket, és ezt megtettük.

 

– A program vezérfonala az volt, ha jó az igazgató, akkor az egyenlő azzal, hogy az iskola is jó lesz. Az elmúlt egy év alátámasztotta ezt a hipotézist?

– Ezt száz százalékban sikerült alátámasztani. A jó igazgató képes jó iskolát teremteni, amihez adottak a feltételek. Olyan vezetőnek kell lenni, aki motiválja a pedagógusait, innovatív, nyitott, van célkitűzése és struktúrája az intézményével kapcsolatban, nem pedig csak teljesíti a feladatát és elvezeti az iskoláját. De nagyon fontos szempont, hogy az igazgató a szülőkkel is kapcsolatot tudjon tartani. Bízom benne, hogy ez a jövőben is így marad. Még akkor is, hogyha a választásoktól függetlenül egy erős szlogen volt, hogy a kormány tönkretette az oktatást, valójában egy nagyon erős stabilitás alakult ki. Ma is vannak problémák az oktatásban, de azok olyan kérdések, amiket legtöbb esetben házon belül kell megoldania az intézményeknek. Például, hogy mennyire emberségesek a pedagógusok a gyerekekkel vagy az igazgató hogy bánik a pedagógusokkal. Tizenhat év alatt mindig volt valaki, jelen esetben a kormány, akire lehetett fogni a problémákat.

A pedagógusok egyik része azt mondta, hogy ebben a rendszerben nem lehet dolgozni, és ezért a kormány a hibás. A másik részük viszont tudott ebben a rendszerben dolgozni innovációkkal és kiváló eredményekkel.

A kormánynak az volt a feladata, hogy a hátteret és a stabilitást megteremtse, biztosítsa az infrastrukturális fejlesztéseket és a béreket növelje. A digitális oktatási rendszerünk az Európai Unió élmezőnyébe tartozik. Ezért mondtam több mint egy éve, hogy erre a stabilitásra alapozva kezdjünk el belülről építkezni. Van mire.

 

– Mitől lesz jó egy igazgató?

– Fontos, hogy legyen célkitűzése. Nézze meg, hogy mik a helyi adottságok, milyenek a pedagógusok és milyen tudással rendelkeznek.

Azért újítottuk fel a továbbképzési rendszert, hogy amiben gyengébbek a pedagógusok, abban lehessen őket támogatni, amiben pedig szuper jók, abban még jobbak lehessenek.

A jó igazgató motiválni tudja a pedagógusokat, ha pedig a tanárok motiváltak, akkor máshogy fognak bemenni az osztályterembe és teljesen más eredményeket érnek el a gyerekek. Az az igazgató, aki tényleg hitt abban, hogy egy jó iskolát tud csinálni, az meg is teremtette a lehető a legjobb feltételeket a pedagógusoknak és a gyerekeknek. Ugyanez vonatkozik a pedagógusokra is. Nagyon sok olyan történettel szembesültem, amikor a pedagógusnak van egy jó ötlete, de az igazgató és a többi kollégák elnyomják. Ezeken nagyon fontos dolgozni. Életem során másodjára talált meg a családbarát oktatási környezet kialakításának a feladata, hiszen Skrabski Fruzsinával együtt alapítottuk meg a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalomban a családbarát oktatási intézmény-díjat. Akkor is ugyanaz volt a szempont, hogy a pedagógus, a gyerek, valamint a szülő is jól és biztonságban érezze magát.

 

– Egy jó igazgató hogy tudja segíteni a gyermekeket és a szülőket?

– A kihívásokra a válaszokat együtt kell megtalálják az iskolák és a pedagógusok, merthogy Magyarországon módszertani szabadság van, ami azt jelenti, hogy minden lehetőség adott ahhoz, hogy az oktatást a gyermekek igényeihez igazítsák. Ez a szemlélet azonban még nem igazán elterjedt, még mindig

sok esetben inkább egy poroszos, rugalmatlan módszertannal találkozunk, mind a tudásátadás, mind a számonkérés és az értékelés terén. Az alaptanterv célkitűzéseit teljesíteni kell, azonban a pedagógusra van bízva, hogy miképp megy végig ezen az úton.

Én mindig is arra próbáltam ösztönözni a pedagógusokat, hogy keressék meg ezeket az új válaszokat. A pedagógus kulcskompetencia ma az egész világon, hogy a változásokra tudjanak választ adni. Véleményem szerint még nem tartunk itt, de azért kell dolgozni, hogy ezek a válaszok megszülessenek. Értékelésben, számonkérésben, tudásátadásban egyaránt.

 

– Milyen válaszokat kell találnia a következő kormányzatnak ezekre a kihívásokra?

– Nekünk sem volt könnyű, és nekik sem lesz az. A legfőbb feladatok ugyanazok lesznek, ezeket pedig nem fogja csupán az megoldani, ha van egy minisztérium és egy miniszter. Belső munka nélkül azonban nem lesz változás. De továbbra is nagy kihívások vannak az oktatásban, amelyek minden bizonnyal, a világ változásait figyelembe véve, nőni fognak, nem csökkenni. Az a társadalmi változás, ami körülöttünk van, jócskán próbára teszi az oktatás területét. Az elmúlt tizenhat évben ez jócskán felgyorsult, és sok esetben

a közös megoldásokra nem volt nyitottság, sokkal lassabb volt a pedagógusok reakciója változásra, mint kellett volna, és sokan inkább mások felelősségét keresték a sajátjuk helyett.

Bízom benne, hogy olyan személyekhez kerülnek az oktatási feladatok, akiknek helyén van a szívük, a lelkük és megfelelő tudással rendelkeznek. A két és fél év tapasztalatából és a területen lévő ismereteim alapján azt szeretném kérni a pedagógusoktól, hogy próbáljanak meg sokkal jobban igazodni a gyermekek igényeihez, keressék mindennapjaikban az emberséget, a valóban segítő szeretetet, és tegyenek meg mindent, hogy szakmai tudásuk folyamatosan fejlődjön, és naprakész tudással, szemlélettel álljanak a gyermekek elé.

Névjegy

Balatoni Katalin neveléstudományi kutató, néptáncpedagógus 1982. szeptember 6-án született Budapesten. Iskoláit a Magyar Táncművészeti Főiskolán, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és a Pécsi Tudományegyetemen végezte. Kutatási területei a magyar kultúra az oktatásban, a 20. századi Magyarország oktatás‐ és kultúrpolitika története, nemzeti nevelés. Emellett a népi játék oktatásának története, módszertana a kultúr- és oktatáspolitikai viszonylatokban.

Alapítója az Így tedd rá! programnak, amely továbbképzéseket és előadásokat tart a pedagógus közösségnek Magyarországon, a Kárpát-medencében és a diaszpóra magyar közösségeiben. A szakmai munkásságához tartozik a pedagógusexpó, a Tulipános program, valamint a népi játék napja is. Három évvel ezelőtt a Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkárává nevezték ki, majd 2025-ben lett a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos. Emellett 2021-től kezdve a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának óraadója, de 2025 óta tanít a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen is.

Borítókép: Balatoni Katalin pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos (Fotó: Havran Zoltán)

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
