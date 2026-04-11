Elárulta a vadgazda, miért szavaz a kormánypártokra vasárnap + videó

Németországban addig nem is számít valaki igazi vadásznak, amíg nem lőtt magyar gímszarvasbikát.

Magyar Nemzet
2026. 04. 11. 22:05
Magyarországon olyan minőségi és mennyiségű vadállomány van, hogy egész Európában irigykednek rá – hívta fel a figyelmet figyelmet a választókhoz címzett üzenetében a Zöld DNS házigazdája, okleveles vadgazdamérnök. Bódi Ábel hozzátette: nem véletlenül járnak ide Németországból, Olaszországból, Spanyolországból sőt, még Amerikából is. 

– A németeknél nem is számít igazi vadásznak valaki, amíg magyar erdőkben nem hozott terítékre egy gímszarvas bikát – emelte ki. A vadgazdamérnök szerint ez többek között annak köszönhető, hogy a kormány már 16 éve soha nem látott energiát fordít a törvényhozásban arra, hogy ez az ágazat jól működjön és hogy a magyar erdők egészséges vadállományt tudjon fenntartani.

Április 12-én én ezért fogok arra szavazni, hogy maradjon ez a kormány, hogy maradjon a Fidesz–KDNP és Orbán Viktor

– zárta videóüzenetét Bódi Ábel.

Borítókép: Bódi Ábel, a Zöld DNS alapítója (Forrás: YouTube) 


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu