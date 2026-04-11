Elárulta a vadgazda, miért szavaz a kormánypártokra vasárnap + videó

Magyarországon olyan minőségi és mennyiségű vadállomány van, hogy egész Európában irigykednek rá – hívta fel a figyelmet figyelmet a választókhoz címzett üzenetében a Zöld DNS házigazdája, okleveles vadgazdamérnök. Bódi Ábel hozzátette: nem véletlenül járnak ide Németországból, Olaszországból, Spanyolországból sőt, még Amerikából is.

– A németeknél nem is számít igazi vadásznak valaki, amíg magyar erdőkben nem hozott terítékre egy gímszarvas bikát – emelte ki. A vadgazdamérnök szerint ez többek között annak köszönhető, hogy a kormány már 16 éve soha nem látott energiát fordít a törvényhozásban arra, hogy ez az ágazat jól működjön és hogy a magyar erdők egészséges vadállományt tudjon fenntartani.

Április 12-én én ezért fogok arra szavazni, hogy maradjon ez a kormány, hogy maradjon a Fidesz–KDNP és Orbán Viktor

– zárta videóüzenetét Bódi Ábel.