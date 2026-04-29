A CÖF–CÖKA kiáll a megfenyegetett közjogi méltóságok mellett

A szervezet álláspontja, hogy a Donald Tusk vezette lengyel kormány nem lehet követendő példa Magyarország számára. Leginkább azért nem, mert egy demokráciában sohasem lehet közömbös az, hogy milyen eszközökkel akarunk politikai változásokat elérni. Tordai szerint ismert, hogy a lengyel kormányfő egy korábbi beszédében nyíltan szakított a jogállamiság elvével, amikor meghirdette a harcoló demokrácia politikáját, és kijelentette, hogy nem számít az, hogyha a hatalom olyan döntéseket hoz, amelyek nem összeegyeztethetők a jogszabályokkal.

A súlyos szavakat tettek is követték, miután a Tusk-kormány karhatalmi eszközzel, fizikai erőszakot alkalmazva számolta fel a lengyel közszolgálati médiát, a kulcsfontosságú alkotmányos intézményeket

Lengyelországban a politikai váltást diktatórikus bosszú és hadjárat jellemezte

– rögzítette a külügyi igazgató.

A CÖF–CÖKA szerint ez az irány nem lehet követendő Magyarország számára, éppen ezért aggasztónak tartják, hogy a Tisza Párt részéről olyan megszólalások látnak napvilágot, amelyek a Tusk-féle hatalomfelfogás irányába mutatnak.

