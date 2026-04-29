Magyar Péter bejelentette, megszünteti a Szuverenitásvédelmi Hivatalt

A CÖF–CÖKA kiáll a megfenyegetett közjogi méltóságok mellett

Az 1989-es rendszerváltoztatás óta nem volt kormány, amelyik olyan lefejezéssorozatra készül volna, mint most a Tisza Párt. Éppen ezért a CÖF–CÖKA kiáll a megfenyegetett közjogi méltóságok mellett. Ifj. Lomnici Zoltán, a szervezet szóvivője szerint már önmagában antidemokratikus, ahogy Magyar Péterék felszólítják a köztársasági elnököt a hivatala elhagyására.

Máté Patrik
2026. 04. 29. 12:52
Fotó: Bruzák Noémi Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A szervezet álláspontja, hogy a Donald Tusk vezette lengyel kormány nem lehet követendő példa Magyarország számára. Leginkább azért nem, mert egy demokráciában sohasem lehet közömbös az, hogy milyen eszközökkel akarunk politikai változásokat elérni. Tordai szerint ismert, hogy a lengyel kormányfő egy korábbi beszédében nyíltan szakított a jogállamiság elvével, amikor meghirdette a harcoló demokrácia politikáját, és kijelentette, hogy nem számít az, hogyha a hatalom olyan döntéseket hoz, amelyek nem összeegyeztethetők a jogszabályokkal. 

A súlyos szavakat tettek is követték, miután a Tusk-kormány karhatalmi eszközzel, fizikai erőszakot alkalmazva számolta fel a lengyel közszolgálati médiát, a kulcsfontosságú alkotmányos intézményeket

Lengyelországban a politikai váltást diktatórikus bosszú és hadjárat jellemezte

– rögzítette a külügyi igazgató.

A CÖF–CÖKA szerint ez az irány nem lehet követendő Magyarország számára, éppen ezért aggasztónak tartják, hogy a Tisza Párt részéről olyan megszólalások látnak napvilágot, amelyek a Tusk-féle hatalomfelfogás irányába mutatnak.

Borítókép: Sulyok Tamás köztársasági elnök (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)


A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Csépányi Balázs
idezojelekgelencsér ferenc

Szánalmasan vergődnek a bukott baloldali figurák, Magyar Péter kegyét keresik

Csépányi Balázs avatarja

Ennyit az emberi tartásról és a méltóságról.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
