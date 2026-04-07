Heim Pál Országos GyermekkórháztechnológiaHeim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

Csúcstechnológiás robotikus röntgenrendszert kapott a Heim Pál Gyermekkórház

A régió egyik legjobban felszerelt gyermekkórháza tovább fejlődik: ezúttal egy korszerű képalkotó eszközparkkal fog bővülni a Heim Pál. A beszerzést kormányzati támogatás tette lehetővé.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 04. 07. 22:50
Fotó: John Fedele Forrás: The Image Bank RF
Robotikus röntgent helyeztek üzembe a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben, az új készüléket 327 millió forint kormányzati forrásból vásárolták – közölte az intézmény kedden az MTI-vel.

Fotó: Róka László / MTVA
Fotó: Róka László / MTVA

Az úgynevezett „twin robotic” technológiával működő készülék két, egymástól függetlenül mozgatható robotkar segítségével teszi lehetővé, hogy a vizsgálatok szinte bármilyen testhelyzetben és szögből elvégezhetők legyenek. 

Ennek köszönhetően pontosabb, részletgazdagabb felvételek készíthetők, miközben a vizsgálat gyorsabbá és a betegek számára komfortosabbá válik. A berendezés a teljes testet átfogó, úgynevezett panorámafelvétel készítésére is alkalmas – írták.

Közölték: az új technológia bevezetésével az intézet tovább erősíti pozícióját. A korszerű képalkotó eszközpark – beleértve az MR, CT, UH EOS röntgen és speciális mozgásszervi diagnosztikai rendszereket – lehetővé teszi, hogy a legösszetettebb esetekben is gyors és pontos diagnózist tudjanak adni.

Hozzátették: a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet ma az egyik legjobban felszerelt diagnosztikai háttérrel rendelkező gyermekkórház a régióban, ezen kívül az olimpiai, paralimpiai és élsportolók gyors, soron kívüli ellátására kijelölt országos intézet is.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Getty Images)


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
