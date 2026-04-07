Csúcstechnológiás robotikus röntgenrendszert kapott a Heim Pál Gyermekkórház

Robotikus röntgent helyeztek üzembe a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben, az új készüléket 327 millió forint kormányzati forrásból vásárolták – közölte az intézmény kedden az MTI-vel.

Az úgynevezett „twin robotic” technológiával működő készülék két, egymástól függetlenül mozgatható robotkar segítségével teszi lehetővé, hogy a vizsgálatok szinte bármilyen testhelyzetben és szögből elvégezhetők legyenek.

Ennek köszönhetően pontosabb, részletgazdagabb felvételek készíthetők, miközben a vizsgálat gyorsabbá és a betegek számára komfortosabbá válik. A berendezés a teljes testet átfogó, úgynevezett panorámafelvétel készítésére is alkalmas – írták.

Közölték: az új technológia bevezetésével az intézet tovább erősíti pozícióját. A korszerű képalkotó eszközpark – beleértve az MR, CT, UH EOS röntgen és speciális mozgásszervi diagnosztikai rendszereket – lehetővé teszi, hogy a legösszetettebb esetekben is gyors és pontos diagnózist tudjanak adni.