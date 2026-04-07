Bayer Zsolt: Választás előtt 1. rész – Az identitásokról

Sokféle identitása van egy embernek, hiszen szülőfaludhoz, egykori iskoládhoz vagy éppen kedves focicsapatodhoz is ragaszkodsz, de három fő identitás van, amely egy életen át ki- és megjelöl téged, s meghatározza, hogy ki vagy. E három identitás: a vallási identitásod, a nemzeti identitásod és a nemi identitásod. Ideje megvizsgálni, miképpen alakult e három identitás az elmúlt évszázadokban és évtizedekben.

Európában hosszú évszázadokon át a vallási identitás volt a legfontosabb, a meghatározó. Ha megkérdeztek egy embert mondjuk a XV. vagy XVI. században, hogy te ki vagy, biztosan így kezdte a választ: X. Y. vagyok, katolikus (vagy a protestantizmus térhódítása után református), ennek és ennek a hűbérúrnak az alattvalója, s csak ezután következett, hogy magyar vagy német vagy francia vagy bármi más. Majd megérkezett a felvilágosodás.

A felvilágosodás elkezdte lebontani a vallási identitás primátusát. Nem véletlen, hogy a felvilágosodás édes gyermeke volt a nacionalizmus, hiszen éppen az volt a cél, hogy a feudális állam (és a vallási univerzalizmus) helyett létrehozza a nemzetállamokat, és a nemzet sáncai mögé beemelje mindazokat, akik onnan a nemesi államban ki voltak rekesztve. Így jöttek létre a felvilágosodás és a nacionalizmus eredményeképpen a nemzetállamok, s így vált a vallási identitás helyett elsődlegessé a nemzeti identitás. Amely immár meghatározó volt egészen a második világháború végéig.

Így vált a vallási identitás másodlagossá. Mára pedig gyakorlatilag megszűnt létezni Európa nyugati felén. Egyéb folyamatok eredményeképpen ma már az a régi igazság is érvényét veszítette, amely szerint Európában az is keresztény, aki ateista, hiszen a kereszténységet nem Európa hozta létre, de a kereszténység teremtette meg Európát. Ez is odavan.

És térjünk vissza a nemzeti identitásra! A második világháború egyfelöl súlyosan diszkriminálta a nacionalizmust, mivel a normális középúton megmaradni képtelen németek feltalálták a nácizmust, a való élettől és a normális emberi érzelmektől, érzésektől és identitásoktól elszakadt kommunisták pedig a nácizmust azonosították a nacionalizmussal – nem véletlen, hanem tudatos döntés volt részükről, hogy a háború után a nácizmus helyett mindig a fasizmust használták, hiszen a nácizmus feloldása a „nemzeti szocializmus” lett volna, de a szocializmust egy lapon emlegetni a nemzetivel és Hitler ideológiájával maga lett volna a szentségtörés. Másrészről a nyugati világban győzedelmeskedő globális kapitalizmus – mint nevéből is következik – elkezdte kinőni a nemzeti kereteket, s elkezdett egyre inkább globális keretekben gondolkodni, működni, létezni.

A második világháború után ráadásul a kommunizmus bűvkörébe zuhanó nyugati értelmiség szintén sokat tett azért, hogy a nemzeti identitást felszámolja.

Róluk írja Jean Sévillia Az értelmiség terrorizmusa című művében: „Ötven éve tart. Párizsban néhány tucat ember adja meg a hangnemet. Műsorokban beszélgetnek, cikkeket publikálnak, könyveket írnak, egyetemen oktatnak, vitákban szólalnak fel, petíciókat írnak alá, együtt ebédelnek… 1945-ben azt hirdették, hogy a Szovjetunió maga a paradicsom, és Sztálin dicsőségét zengő verseket írogattak. 1960-ban azt gondolták, hogy a gyarmati rendszer felbomlása csodásan megoldja a tengerentúli népek gondjait.