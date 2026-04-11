Darabokra szedik a kommentelők a Tisza-koncert heremutogatóját

Elszabadultak az indulatok a Hősök nevű zenekar Facebook-oldalán, miután a rapper, Eckü a heréjét mutogatva üzent a kormánynak, kiskorúak előtt. A legfrissebb választókerületi tapasztalatok alapján ez ugyanis ártott a Tisza Párt kampányának, pedig éppen Magyar Péter támogatása érdekében szervezték meg az eseményt – írja a Mandiner.

A lap kiszúrta, az egyik hozzászóló például köszönetet mond, hogy megmutatták az országnak, hogy miért kell ezt a csőcseléket távol tartani. Mások szerint szégyent hoztak magukra ezzel a produkcióval, pedig sokan a „zenéjükön nőttek fel”, és azt kérdezik, van-e még ennél lejjebb. Sokan attól tartanak, hogy ezzel minimum több választókerületet, de akár kétharmados győzelmet is ajándékozott Eckü a Fidesznek.

Azok, akik annyira túlgondolják, hogy összeesküvés-elméletet gyártanak, miszerint ezt a Fidesz rendezte… nekik mondanám: amikor visszafelé sül el a puska, akkor nem az ellenfél a hibás. Öngól volt

– szögezte le egy kommentelő. Más azt írta: „Én azt se tudtam, hogy léteztek, ma a csodás megnyilvánulásotoknak köszönhetően megtudtam. A zenétek is egy nagy nulla és a viselkedésetek is.”

Többen arra hívják fel a figyelmet, hogy kisgyerekek is látták a heremutogatást, egyikük konkrétan leírta, hogy 11 éves fiával és 13 éves lányával jelent meg a rendezvényen.

Szégyen! A sok káromkodás ellenére a rendezvényt jó kezdeményezésnek érzem, de ez, ami történt, SZÉGYEN! Ezért kár volt odamenni, mindenki tudja, hogy mindenre ki vannak élezve, mindent, de mindent felhasználnak, és akkor egy ILYENT??? Ez komoly??? EZ KOMOOOOLLLYYY? Az egész estét elrontotta a palesztinozással együtt, nem a jóról beszélnek, nem arról, hogy mi volt a célja, hanem erről a szégyenről

– írta egy Facebook-hozzászóló, mások pedig válogatott sértéseket írtak a bejegyzéshez, ostoba, primitív taplónak nevezve Ecküt és társait.

