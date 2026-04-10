Deák Dániel leleplezte a Mediánt, Magyar Péterék brutális összeget fizetnének Hann Endrének + videó

Sokatmondó hír érkezett hozzám Magyar Péter közvetlen környezetéből – fogalmazott Facebook-bejegyzésében Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzője, aki szerint súlyos háttéralkuk állhatnak egyes közvélemény-kutatások mögött.

Az elemző úgy fogalmazott: információi szerint Magyar Péterék jelentős összeget, mintegy másfél millió eurót ígérhettek a kampánytámogatásért cserébe. Deák Dániel kifejtette,

a Medián vezetője azért közöl szerinte „szakmaiatlan” és „nevetséges” adatokat, mert egy későbbi megállapodásban lehet érdekelt.

Az elemző úgy véli, ez magyarázatot adhat arra, hogy miért jelennek meg olyan felmérések, amelyeket – állítása szerint – még ellenzéki körökben is fenntartásokkal kezelnek.

Deák Dániel szerint mindez túlmutat egy egyszerű politikai vitán, és a közvélemény-kutatások hitelességét is érintheti. Úgy fogalmazott, az ilyen esetek azt a benyomást erősítik, hogy egyes kutatók nem pusztán mérik, hanem alakítják is a közvéleményt.

