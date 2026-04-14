Deák Dániel: Mi megmondtuk, Brüsszel benyújtotta a számlát!

„Amit a kampányban mondtunk, az most, két nappal a választás után be is igazolódik, hogy igaz volt: az uniós forrásokért cserébe Brüsszel elvárja többek között a migrációs politika megváltoztatását és az európai ultraliberális LGBTQ-, valamint genderjogi szabályok elfogadását” – írta a közösségi oldalán Deák Dániel.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője emlékeztetett: a Financial Times értesülése szerint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közölte Magyar Péterrel, hogy a Tisza Párt kétharmados győzelmét követően magasabb a mérce, az alkotmányozó felhatalmazás birtokában valamennyi uniós elvárás maradéktalan teljesítését várják el az új magyar kormánytól. Az elemző a posztjában úgy fogalmaz:

Brüsszeli tisztviselők szerint a Tisza‑kormány »európai hitelességének első próbakövei« az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelcsomag blokkjának oldása, a következő orosz szankciós csomag melletti kiállás, valamint a magyar–ukrán viszony rendezésére tett lépések.

A pénzügyi csomag tárgyalásaival gyakorlatilag a választás éjszakáján megkezdődött az egyeztetés; az Európai Bizottság apparátusa már készül arra, hogy a beiktatás után gyors döntés születhessen a kifizetések elindításáról, ha a „reformok” valóban kézzelfoghatók – tette hozzá Deák Dániel.

A vezető elemző egy hozzászólásban kifejtette: a Financial Times úgy tudja, hogy Magyar Péter sürgősen, már a kormányalakítás előtt informális tárgyalásokra Brüsszelbe utazhat, miután Ursula von der Leyen közölte, még sok munka vár rájuk, mielőtt Magyarország visszatérhetne az európai útra. A londoni pénzügyi lap emlékeztet rá, hogy

27 szupermérföldkövet kell Magyar Péternek teljesítenie ahhoz, hogy ígérete szerint hazahozhassa a magyar emberek pénzét Brüsszelből.

