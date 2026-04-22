Egy autó szélvédőjére repült fel a motoros + videó

Súlyos baleset történt szerdán Tázlár belterületén: motoros csapódott egy kanyarodó személyautónak, amikor egy gépkocsisort előzött – írja a Baon.hu.

Helyszíni információk szerint az autó vezetője éppen balra kanyarodott, amikor szemből, az autók takarásából – egy, a kocsisort előző motoros – bukkant fel, és összeütköztek. A motor vezetője az autó szélvédőjére repült, majd az úttestre zuhant. A motoros balesetben a motorkerékpár vezetője megsérült, őt a mentők a helyszíni ellátás után a kiskunhalasi kórházba szállították – írja a Bács-Kiskun vármegyei hírportál.

A baleset pontos körülményeit a Kiskőrösi Rendőrkapitányság munkatársai vizsgálják. Az esetről bővebben a baon.hu oldalon olvashat.

