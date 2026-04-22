balesetkiskőrösi rendőrkapitányságtázlárautómotoros baleset

Egy autó szélvédőjére repült fel a motoros + videó

Kocsisort előzött a motoros, majd felrepült egy autó szélvédőjére Bács-Kiskunban. A helyszínre tűzoltókat is riasztottak.

2026. 04. 22. 17:15
motor
Baleset Tázláron Fotó: Pozsgai Ákos Forrás: baon.hu
Súlyos baleset történt szerdán Tázlár belterületén: motoros csapódott egy kanyarodó személyautónak, amikor egy gépkocsisort előzött – írja a Baon.hu.

Helyszíni információk szerint az autó vezetője éppen balra kanyarodott, amikor szemből, az autók takarásából – egy, a kocsisort előző motoros – bukkant fel, és összeütköztek. A motor vezetője az autó szélvédőjére repült, majd az úttestre zuhant. A motoros balesetben a motorkerékpár vezetője megsérült, őt a mentők a helyszíni ellátás után a kiskunhalasi kórházba szállították – írja a Bács-Kiskun vármegyei hírportál.

Fotó: Pozsgai Ákos, baon.hu

A baleset pontos körülményeit a Kiskőrösi Rendőrkapitányság munkatársai vizsgálják. Az esetről bővebben a baon.hu oldalon olvashat.

Borítókép: A baleset (Fotó: Baon.hu/Pozsgai Ákos)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
