Fényjelzésekkel mentette meg gazdája életét egy kutya

Életmentő fényjelzéseket adott le egy kutya Sopronban – közölte a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Sopronban látott el járőrszolgálatot két őrmester, akik április 15-én este a Juharfa utcában arra lettek figyelmesek, hogy egy parkoló személygépkocsi a távolsági fényszórójával gyors, ismétlődő jelzéseket adott.
Az autóhoz érve meglepődve tapasztalták, hogy egy kutya ül benne.
A jármű mögé léptek, ahol egy ember feküdt az aszfalton,
aki csak néhány szót tudott mondani, mert nagyon nehezen vette a levegőt. A bajban lévő férfi kezében egy EpiPen életmentő öninjektor volt, amelyet már nem tudott alkalmazni. A használati útmutató szerint a rendőrök a combjába adták az allergia elleni gyógyszert, egyúttal értesítették a mentőszolgálatot.
A helyi férfi a segítség hatására jobban lett, és elmondta, hogy
darázscsípés miatt kapott allergiás sokkot.
Büszke volt négylábú társára, amiért az autó lámpájával jelzéseket adott, és köszönetét fejezte ki a rendőröknek, hogy tétovázás nélkül a segítségére siettek.
Borítókép: Illusztráció
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!