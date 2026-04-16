Fényjelzésekkel mentette meg gazdája életét egy kutya

Csodával határos módon életmentő fényjelzéseket adott le egy négylábú Sopronban. A távolsági fényszóró gyors, ismétlődően villogott, miközben a kutya gazdája allergiás sokkot kapott darázscsípés miatt.

Magyar Nemzet
2026. 04. 16. 14:06
Életmentő fényjelzéseket adott le egy kutya Sopronban – közölte a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Keszthely, Hungary, August 8, 2024: Side of Hungarian police patrol car. Labeled Rendőrség (police). National civil law enforcement agency of Hungary. Governed by the Interior Ministry rendőrautó
Fényjelzésekkel mentette meg gazdája életét egy kutya (Fotó: MW)

Sopronban látott el járőrszolgálatot két őrmester, akik április 15-én este a Juharfa utcában arra lettek figyelmesek, hogy egy parkoló személygépkocsi a távolsági fényszórójával gyors, ismétlődő jelzéseket adott.

Az autóhoz érve meglepődve tapasztalták, hogy egy kutya ül benne.

A jármű mögé léptek, ahol egy ember feküdt az aszfalton,

aki csak néhány szót tudott mondani, mert nagyon nehezen vette a levegőt. A bajban lévő férfi kezében egy EpiPen életmentő öninjektor volt, amelyet már nem tudott alkalmazni. A használati útmutató szerint a rendőrök a combjába adták az allergia elleni gyógyszert, egyúttal értesítették a mentőszolgálatot.

A helyi férfi a segítség hatására jobban lett, és elmondta, hogy

darázscsípés miatt kapott allergiás sokkot.

Büszke volt négylábú társára, amiért az autó lámpájával jelzéseket adott, és köszönetét fejezte ki a rendőröknek, hogy tétovázás nélkül a segítségére siettek.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

ifj. Lomnici Zoltán
idezojelekMagyar Péter

El a kezekkel a közjogi méltóságoktól!

ifj. Lomnici Zoltán avatarja

Rendkívül kockázatos Magyar Péter azon szándéka, hogy a köztársasági elnököt mandátumának letelte előtt elmozdítsa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu