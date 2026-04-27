Gombnyomogató szerepet szán Magyar Péter a zöldfülű tiszás képviselőknek

A kormánypárti képviselők tapasztalatlansága azonban a törvényalkotás minőségére is hatással van: az alkotmányjogász szerint gyengíti az önálló szakmai vitát, a módosító indítványok valódi szerepét, és növeli a hibás vagy átgondolatlan jogszabályok kockázatát. Emiatt a parlamenti munka inkább lassulhat, mert a kezdő képviselőknek több háttértámogatásra, jogtechnikai segítségre és politikai iránymutatásra van szükségük, miközben a bizottsági munka is nehezebben válik valódi szakmai kontrollá.

A bizottságok működése szintén kihívások elé nézhet. Ha sok a tapasztalatlan tag, ezek a testületek könnyen formalitássá válhatnak, és a valódi kontroll helyett inkább a pártvezetés döntéseit hitelesítik. – Ez különösen a Tisza esetében veszélyes, mert a frakció eleve erősen központosított – mutatott rá ifj. Lomnici Zoltán.

Komoly feladat vár Forsthoffer Ágnesre

Nagy sajtóvisszhangot kapott a hír, miszerint Magyar Péter a Tisza Párt alelnökét, Forsthoffer Ágnest jelöte az Országgyűlés következő elnökének. Az alkotmányjogász ennek kapcsán felhívta a figyelmet arra, hogy a közhiedelemmel ellentétben a házelnök az egyik legfontosabb közjogi szereplő, a tisztség messze nem pusztán protokolláris. Ő biztosítja az Országgyűlés jogait, gondoskodik annak tekintélyéről, rendjéről, biztonságáról és a parlamenti munka megszervezéséről.

A házelnök biztosítja az Országgyűlés működésének rendjét és tekintélyét: összehívja és vezeti az üléseket, engedélyezi a felszólalásokat, felügyeli a házszabály betartását, kihirdeti a szavazások eredményét, valamint összehangolja a bizottságok munkáját. Emellett jelentős fegyelmi és rendészeti jogkörökkel rendelkezik, és ő képviseli a parlamentet belföldön és nemzetközi szinten is.