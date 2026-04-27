Gombnyomogató szerepet szán Magyar Péter a zöldfülű tiszás képviselőknek

Kétharmados győzelmet aratott a Tisza Párt, azonban a frakció jelentős része politikai tapasztalat nélkül kerülhet a parlamentbe. Megkerestük ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogászt, akit arról kérdeztünk, milyen következményei lehetnek a kormány hatékonyságára és az Országgyűlés működésére, egy ekkora mértékű „újonchullámnak”. Emlékeztetett, hasonló helyzet alakult ki Franciaországban 2017-ben Emmanuel Macron győzelme után, amivel szerinte kitűnően lehet szemléltetni a mostani helyzetet.

2026. 04. 27. 5:16
Könnyen lehet, hogy a tapasztalatlan Tisza-frakció jelentős része csak végrehajtó, gombnyomogató szerepet tölt majd be (Fotó: Máthé Zoltán/MTI)

A kormánypárti képviselők tapasztalatlansága azonban a törvényalkotás minőségére is hatással van: az alkotmányjogász szerint gyengíti az önálló szakmai vitát, a módosító indítványok valódi szerepét, és növeli a hibás vagy átgondolatlan jogszabályok kockázatát. Emiatt a parlamenti munka inkább lassulhat, mert a kezdő képviselőknek több háttértámogatásra, jogtechnikai segítségre és politikai iránymutatásra van szükségük, miközben a bizottsági munka is nehezebben válik valódi szakmai kontrollá.

A bizottságok működése szintén kihívások elé nézhet. Ha sok a tapasztalatlan tag, ezek a testületek könnyen formalitássá válhatnak, és a valódi kontroll helyett inkább a pártvezetés döntéseit hitelesítik. – Ez különösen a Tisza esetében veszélyes, mert a frakció eleve erősen központosított – mutatott rá ifj. Lomnici Zoltán.

Komoly feladat vár Forsthoffer Ágnesre

Nagy sajtóvisszhangot kapott a hír, miszerint Magyar Péter a Tisza Párt alelnökét, Forsthoffer Ágnest jelöte az Országgyűlés következő elnökének. Az alkotmányjogász ennek kapcsán felhívta a figyelmet arra, hogy a közhiedelemmel ellentétben a házelnök az egyik legfontosabb közjogi szereplő, a tisztség messze nem pusztán protokolláris. Ő biztosítja az Országgyűlés jogait, gondoskodik annak tekintélyéről, rendjéről, biztonságáról és a parlamenti munka megszervezéséről. 

Komoly feladat vár Forsthoffer Ágnesre (Fotó: Hegedüs Róbert /MTI)

A házelnök biztosítja az Országgyűlés működésének rendjét és tekintélyét: összehívja és vezeti az üléseket, engedélyezi a felszólalásokat, felügyeli a házszabály betartását, kihirdeti a szavazások eredményét, valamint összehangolja a bizottságok munkáját. Emellett jelentős fegyelmi és rendészeti jogkörökkel rendelkezik, és ő képviseli a parlamentet belföldön és nemzetközi szinten is.

Szerinte mindezek fényében a tapasztalat hiánya komoly kockázatot jelent: egy rutintalan házelnök könnyen a pártvezetés politikai végrehajtójává válhat. – Ilyenkor nem az intézményi egyensúly, hanem a szűk pártérdek érvényesül, ami gyengíti az Országgyűlés önállóságát és a parlamenti kontrollt – hangsúlyozta ifj. Lomnici Zoltán.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
