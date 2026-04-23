Dornfeld László arra is felhívta a figyelmet, hogy a Tisza korábban tudatosan kerülte az állásfoglalást a nagy civilizációs kérdésekben. – Ez lehetővé tette, hogy olyan jobboldali szavazók is nyissanak a párt felé, akik ezekben az ügyekben inkább a Fidesz álláspontját támogatják. Most azonban ezekben a kérdésekben is egyértelmű döntéseket kell majd hozniuk – fogalmazott. A szakértő szerint emiatt a következő időszakban komoly politikai egyensúlyozás várhat az új kormányra.
Kutyaszorítóban a Tisza Párt, nehéz helyzetbe hozta őket az elítélt gyermekvédelmi törvény
Hallgatásba burkolózott az Európai Unió Bíróság által elítélt gyermekvédelmi törvény ügyében a Tisza Párt. Magyar Péter korábban tudatosan kerülte az állásfoglalást a nagy civilizációs kérdésekben, hogy olyan jobboldali szavazók is nyissanak a párt felé, akik ezekben az ügyekben inkább a Fidesz álláspontját támogatják. Most azonban ezekben a kérdésekben is egyértelmű döntéseket kell majd hozniuk, ugyanis könnyen elképzelhető, hogy Brüsszel ezekhez köti majd az uniós források megnyitását. Lapunk megkereste az ügyben a Tisza Pártot, de nem kaptunk választ kérdéseinkre.
Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, leendő miniszterelnök (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)
