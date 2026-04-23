Tisza PártEurópai UnióLMBTQ-ideológiaMagyar Péter

Kutyaszorítóban a Tisza Párt, nehéz helyzetbe hozta őket az elítélt gyermekvédelmi törvény

Hallgatásba burkolózott az Európai Unió Bíróság által elítélt gyermekvédelmi törvény ügyében a Tisza Párt. Magyar Péter korábban tudatosan kerülte az állásfoglalást a nagy civilizációs kérdésekben, hogy olyan jobboldali szavazók is nyissanak a párt felé, akik ezekben az ügyekben inkább a Fidesz álláspontját támogatják. Most azonban ezekben a kérdésekben is egyértelmű döntéseket kell majd hozniuk, ugyanis könnyen elképzelhető, hogy Brüsszel ezekhez köti majd az uniós források megnyitását. Lapunk megkereste az ügyben a Tisza Pártot, de nem kaptunk választ kérdéseinkre.

2026. 04. 23. 13:56
Magyar Péter leendő miniszterelnök Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI
Dornfeld László arra is felhívta a figyelmet, hogy a Tisza korábban tudatosan kerülte az állásfoglalást a nagy civilizációs kérdésekben. – Ez lehetővé tette, hogy olyan jobboldali szavazók is nyissanak a párt felé, akik ezekben az ügyekben inkább a Fidesz álláspontját támogatják. Most azonban ezekben a kérdésekben is egyértelmű döntéseket kell majd hozniuk – fogalmazott. A szakértő szerint emiatt a következő időszakban komoly politikai egyensúlyozás várhat az új kormányra.

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

Fontos híreink

Legolvasottabb

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Olyan intézkedésre készül az EU az energiával, ami garantáltan mindenkinél kicsapja a biztosítékot

Itt az új csomag: a kommunisták tényleg átmenekültek innen Brüsszelbe?

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
