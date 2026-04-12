Orbán Viktor: Mi soha nem adjuk fel!

Hadházy Ákos visszavonul

A független képviselő a harmadik lett, ezért visszatér a régi szakmájához, ismét állatorvos lesz.

2026. 04. 12. 23:42
Budapest 06. számú egyéni választókerületben Velkey György László, a Tisza Párt képviselőjelöltje nyerte a választást. A második helyen Radics Béla, a Fidesz jelöltje, a harmadik helyen pedig Hadházy Ákos független politikus végzett, aki eddig a környék országgyűlési képviselője volt. 

Budapest, 2025. október 7. Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő (középen) a gyülekezési törvény módosításának visszavonásáért és a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslat elfogadása ellen tartott, általa meghirdetett újabb budapesti tüntetésen a Ferenciek terén 2025. október 7-én. MTI/Kocsis Zoltán
Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

Hadházy az eredményt követően közösségi oldalán jelentette be visszavonulását.

Tizenhárom éve dolgozom a Fidesz bukásán. Vannak dolgok, amiért sokat kell dolgozni, de jó, hogy előbb-utóbb van eredmény. Boldog vagyok. Szinte lehetetlen lenne leírni, ki mindenkinek és mennyire vagyok hálás a támogatásért, hiszen ezt a munkát – minden ellenkező állítással szemben – soha nem egyedül csináltam

– írta a politikus.

A választók most úgy döntöttek, hogy másnak adnak felhatalmazást, engem pedig elbocsátanak a köz szolgálatából. Ezt természetesen tudomásul veszem, gratulálok az utánam jövőknek és őszintén kívánom, hogy az új kormánynak sikerüljön. Ezt viszont már magánemberként fogom figyelemmel kísérni. Egy régi-új szakasz kezdődik tehát az életemben

– írta Hadházy Ákos.

Borítókép: Hadházy Ákos (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
