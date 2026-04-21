Halálra verhette feleségét, őrizetbe vették

Őrizetbe vettek egy egri férfit, aki a gyanú szerint megölte feleségét – közölte a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Kezdeményezték a 68 éves egri férfi letartóztatását.

A nyomozás eddigi adatai alapján

a 68 éves férfi hétfőn este otthonukban bántalmazta 62 éves feleségét, aki ennek következtében életét vesztette.

Az egri rendőrök a gyanúsítottat a főkapitányságra előállították és kihallgatását követően őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását.

A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntett miatt folytat eljárást az ügyben.

Megrázta a szomszédokat a családi tragédia

A szóbeszéd szerint a férfi egy kővel ütötte le a feleségét, majd megfojtotta és a holttestet meggyalázta – írja a Heol. Az utcabeliek döbbenten fogadták a gyilkosság hírét. A lapnak többen elmondták, a férfi másokkal is összekülönbözött különféle okokból, mint például a parkolás, vagy egy kisgyermek sírása. Egyikük azt is megemlítette, hogy a férfi beszámíthatatlan volt.

– Tavaly is volt egy incidens, amikor majdnem sikerült neki, de akkor nem lett tragédia – fogalmazott az egyik szomszéd.

