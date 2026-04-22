Kamu luxusmárkás cuccok, hamis e-cigik: a Golgota úti piacon csaptak le a NAV ellenőrei + videó

Több mint 2500 hamis terméket és 150 e-cigarettát találtak a pénzügyőrök a budapesti Golgota úti piacon – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerdán.
A közlemény szerint a piac egyik üzletének szinte teljes készlete jogsértő árukból állt:
- népszerű márkajelzéssel ellátott ruhák,
- pénztárcák,
- karórák,
- kiegészítők,
- kulcstartók,
- cipők,
- napszemüvegek,
- hátizsákok kerültek elő az ellenőrzés során.
A védjegyek jogosulti képviselői is megerősítették, hogy a silány minőségű termékek mindegyike hamisítvány.
Az ellenőrzéskor az is kiderült, hogy az üzlet nem működtet online pénztárgépet
– tették hozzá.
Az üzletben tartózkodó svéd férfi azt mondta, hogy a boltban talált áruk mindegyike a saját tulajdona.
A pénzügyőrök
a tiltott termékeket lefoglalták, és iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény, illetve jövedéki törvénysértés miatt indítottak eljárást.
A hamis termékek több mint 112 millió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak, a dohánytermékek miatt a férfi akár milliós bírságra is számíthat.
