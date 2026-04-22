nemzeti adó - és vámhivatalhamise-cigarettatermék

Kamu luxusmárkás cuccok, hamis e-cigik: a Golgota úti piacon csaptak le a NAV ellenőrei + videó

Több mint 2500 hamis márkás terméket és 150 e-cigarettát talált a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a budapesti Golgota úti piacon. Az üzlet szinte teljes készlete jogsértő árukból állt, a lefoglalt portékák több mint 112 millió forintos kárt okoztak a jogtulajdonosoknak.

Magyar Nemzet
2026. 04. 22. 10:43
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Több mint 2500 hamis terméket és 150 e-cigarettát találtak a pénzügyőrök a budapesti Golgota úti piacon – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerdán. 

A közlemény szerint a piac egyik üzletének szinte teljes készlete jogsértő árukból állt: 

  • népszerű márkajelzéssel ellátott ruhák, 
  • pénztárcák, 
  • karórák, 
  • kiegészítők, 
  • kulcstartók, 
  • cipők,
  • napszemüvegek, 
  • hátizsákok kerültek elő az ellenőrzés során.

A védjegyek jogosulti képviselői is megerősítették, hogy a silány minőségű termékek mindegyike hamisítvány.

Az ellenőrzéskor az is kiderült, hogy az üzlet nem működtet online pénztárgépet 

– tették hozzá.

Az üzletben tartózkodó svéd férfi azt mondta, hogy a boltban talált áruk mindegyike a saját tulajdona.

A pénzügyőrök 

a tiltott termékeket lefoglalták, és iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény, illetve jövedéki törvénysértés miatt indítottak eljárást.

A hamis termékek több mint 112 millió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak, a dohánytermékek miatt a férfi akár milliós bírságra is számíthat. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu