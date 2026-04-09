Egy hét elég volt ahhoz, hogy lelepleződjön Hann Endre hazugsága

„A Deák Dániel nevű szánalmas propagandista korábban még csak odáig merészkedett, hogy a tőlünk valahogy megszerzett, munkaközi, súlyozatlan adatokból próbált rágalomhadjáratot felépíteni. Most viszont messzebbre ment: nem létező kutatások nem létező számaival hozakodik elő. Semmilyen szándékunk nincs sem holnap, sem holnapután választókerületi adatokat nyilvánosságra hozni” – ezt mondta Hann Endre alig egy héttel ezelőtt. Mostanra az is bebizonyosodott, hogy Deák Dánielnek volt igaza, Hann pedig hazudott.

Emlékezetes: a XXI. Század Intézet vezető elemzője múlt héten jelezte: tudomására jutott, hogy a Medián a Tiszának kedvező manipulált választókerületi méréseket készül közzétenni. Elmondta azt is, hogy birtokába kerültek az elemzőcég valós adatai, amelyek szerint a Fidesz közel másfélszer annyi egyéni mandátumot vinne el, mint a Tisza.

Meglepő módon az intézet szerdán mégis közzétette azt a „nem létező” mérést amelyről Deák Dániel beszélt. A Tisza brutális előnyét mutató mandátumbecslés szerint Magyar Péterék 141, a Fidesz pedig csupán 52 képviselői hellyel rendelkezne az újonnan felálló parlamentben. Vagyis a hamis mérés szerint Magyar Péteréknek szinte háromnegyedes többsége lenne a parlamentben, amire még nem volt példa a rendszerváltás óta eltelt időben.

Hann Endre még azzal is meghazudtolta magát, hogy míg a múlt héten még azt is letagadta, hogy egyáltalán a terveik között szerepelne mandátumbecslés készítése, a szerdán megjelent mérésben az is szerepel, hogy az adatfelvétel már február végén megkezdődött.

Nem ez az első eset, hogy Hann Endre a saját kijelentéseivel rúgott komoly öngólt magának. Így például 2024 végén lényegében lenullázta saját felmérésük hitelességét, amikor a Klubrádió műsorában félrevezetőnek nevezte azt. Hann Endre ekkor azt is elismerte, hogy a kutatások manipulálni tudják a közvéleményt, a választók pártpreferenciáját, s a 444.hu-nak adott 2022-es interjúban is erről beszélt.