Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
kutatáshann endreVálasztás 2026mérés

Egy hét elég volt ahhoz, hogy lelepleződjön Hann Endre hazugsága

Hann Endre alig egy hete azzal támadta Deák Dánielt, hogy nem létező kutatás nem létező számaival hozakodik elő. A politológus akkor jelezte: tudomása van arról, hogy a Medián hamis mandátumbecslést készül kihozni. Hann akkor körömszakadtáig tagadta, hogy méréseket készítenének a választókerületekről, ám szerdán mégis megjelent a „nem létező” kutatás, amelyről Deák Dániel beszélt. A hab a tortán, hogy az adatfelvételt még februárban kezdték el.

Munkatársunktól
2026. 04. 09. 19:04
Hann Endre
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A Deák Dániel nevű szánalmas propagandista korábban még csak odáig merészkedett, hogy a tőlünk valahogy megszerzett, munkaközi, súlyozatlan adatokból próbált rágalomhadjáratot felépíteni. Most viszont messzebbre ment: nem létező kutatások nem létező számaival hozakodik elő. Semmilyen szándékunk nincs sem holnap, sem holnapután választókerületi adatokat nyilvánosságra hozni” – ezt mondta Hann Endre alig egy héttel ezelőtt. Mostanra az is bebizonyosodott, hogy Deák Dánielnek volt igaza, Hann pedig hazudott.

Emlékezetes: a XXI. Század Intézet vezető elemzője múlt héten jelezte: tudomására jutott, hogy a Medián a Tiszának kedvező manipulált választókerületi méréseket készül közzétenni. Elmondta azt is, hogy birtokába kerültek az elemzőcég valós adatai, amelyek szerint a Fidesz közel másfélszer annyi egyéni mandátumot vinne el, mint a Tisza.

Meglepő módon az intézet szerdán mégis közzétette azt a „nem létező” mérést amelyről Deák Dániel beszélt. A Tisza brutális előnyét mutató mandátumbecslés szerint Magyar Péterék 141, a Fidesz pedig csupán 52 képviselői hellyel rendelkezne az újonnan felálló parlamentben. Vagyis a hamis mérés szerint Magyar Péteréknek szinte háromnegyedes többsége lenne a parlamentben, amire még nem volt példa a rendszerváltás óta eltelt időben.

Hann Endre még azzal is meghazudtolta magát, hogy míg a múlt héten még azt is letagadta, hogy egyáltalán a terveik között szerepelne mandátumbecslés készítése, a szerdán megjelent mérésben az is szerepel, hogy az adatfelvétel már február végén megkezdődött.

Nem ez az első eset, hogy Hann Endre a saját kijelentéseivel rúgott komoly öngólt magának. Így például 2024 végén lényegében lenullázta saját felmérésük hitelességét, amikor a Klubrádió műsorában félrevezetőnek nevezte azt. Hann Endre ekkor azt is elismerte, hogy a kutatások manipulálni tudják a közvéleményt, a választók pártpreferenciáját, s a 444.hu-nak adott 2022-es interjúban is erről beszélt.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Tovább az összes cikkhez chevron-right

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPuzsér Róbert

Drogos sz…rjankó ez mind

Bayer Zsolt avatarja

A Puzsér is, naná.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.