Áprilisi hóesés Hevesben: hótakaró borítja a Mátrát + videó

Újra télies lett az idő: a Bükkben és a Mátrában éjszaka havazott, amit több helyen is megörökítettek – adta hírül a heol.hu.

Csütörtök este sűrű pelyhekben kezdett hullani a hó a Bükk magasabb pontjain, Bánkúton összefüggő fehér lepel borította a tájat. Bánkúton és Bükkszentkereszten is megörökítették az éjszakai havazást: a tavaszi virágok puha hátakarót kaptak.

Az alábbi videót az Astromet oldalán osztották meg: a közlekedés sem volt egyszerű a hófúvásban.

A Mátrában még reggelre is maradt egy kis hó. Az időkép hótérképe alapján az országban csak kevés helyen van 1 vagy kevesebb mint 1 centiméter körüli hóréteg. A Kékestetőről készült friss kameraképek arról árulkodnak, hogy Hevesben még láthatók a tegnapi havazás nyomai, a fotókért kattintson IDE.

Borítókép: Bánkúton a Fehér Sas Panzió kapta lencsevégre az éjszakai havazást (Forrás: Metfigyelő/Facebook)