Búcsút inthetünk az enyhe időnek: 14 fokos maximum és helyenként csapadék várható + videó

Nyugat felől vastagodó frontális felhőzet érkezik és halad kelet felé, miközben a Nyugat-Dunántúlon helyenként gyenge eső, zápor is előfordulhat belőle – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.
A keleti, északkeleti tájakon tovább szakadozik a felhőzet, napközben még a vékonyabb fátyolfelhőzet mellett napos, gomolyfelhős idő várható.
Estére átmenetelig többfelé beborul az ég, majd késő estétől elkezd szakadozni a felhőzet.
Az északkeleti, keleti szél helyenként megélénkül.
A legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 14 Celsius-fok között valószínű.
Késő estére 1 és 8 fok közé hűl le a levegő.
Hogyan hat a szervezetünkre az időjárás?
Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet.
A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet,
valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei is felerősödhetnek – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.
Milyen időjárás várható a hétvégén?
Szombaton a napsütést északkelet felől gomolyfelhők zavarják, és elszórtan zápor is előfordulhat. Eleinte az északnyugati, majd a délkeleti szél élénkül meg. A nappali felmelegedés 14 Celsius-fok köré erősödik – írja a Köpönyeg.
Vasárnap a többórás napsütés mellett megnövekszik a gomolyfelhőzet, de csapadék nem valószínű. A levegő 15 és 16 fok köré melegszik. A délkeleti szél megélénkül.
Részletek a Magyar Nemzet időjárás oldalán.
