Búcsút inthetünk az enyhe időnek: 14 fokos maximum és helyenként csapadék várható + videó

Pénteken nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és főleg a Dunántúlon kisebb eső is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 14 fok között valószínű.

2026. 04. 10. 6:22
Nyugat felől vastagodó frontális felhőzet érkezik és halad kelet felé, miközben a Nyugat-Dunántúlon helyenként gyenge eső, zápor is előfordulhat belőle – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Péntek délelőtti időjárás (Forrás: HungaroMet) 

A keleti, északkeleti tájakon tovább szakadozik a felhőzet, napközben még a vékonyabb fátyolfelhőzet mellett napos, gomolyfelhős idő várható.

Estére átmenetelig többfelé beborul az ég, majd késő estétől elkezd szakadozni a felhőzet.

Az északkeleti, keleti szél helyenként megélénkül.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 14 Celsius-fok között valószínű.

Késő estére 1 és 8 fok közé hűl le a levegő.

Hogyan hat a szervezetünkre az időjárás?

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet.

A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet,

valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei is felerősödhetnek – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.

Milyen időjárás várható a hétvégén?

Szombaton a napsütést északkelet felől gomolyfelhők zavarják, és elszórtan zápor is előfordulhat. Eleinte az északnyugati, majd a délkeleti szél élénkül meg. A nappali felmelegedés 14 Celsius-fok köré erősödik – írja a Köpönyeg.

Vasárnap a többórás napsütés mellett megnövekszik a gomolyfelhőzet, de csapadék nem valószínű. A levegő 15 és 16 fok köré melegszik. A délkeleti szél megélénkül.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu