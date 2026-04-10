Búcsút inthetünk az enyhe időnek: 14 fokos maximum és helyenként csapadék várható + videó

Nyugat felől vastagodó frontális felhőzet érkezik és halad kelet felé, miközben a Nyugat-Dunántúlon helyenként gyenge eső, zápor is előfordulhat belőle – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Péntek délelőtti időjárás (Forrás: HungaroMet)

A keleti, északkeleti tájakon tovább szakadozik a felhőzet, napközben még a vékonyabb fátyolfelhőzet mellett napos, gomolyfelhős idő várható.

Estére átmenetelig többfelé beborul az ég, majd késő estétől elkezd szakadozni a felhőzet.

Az északkeleti, keleti szél helyenként megélénkül.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 14 Celsius-fok között valószínű.

Késő estére 1 és 8 fok közé hűl le a levegő.

Hogyan hat a szervezetünkre az időjárás?

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet.

A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet,

valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei is felerősödhetnek – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.

Milyen időjárás várható a hétvégén?

Szombaton a napsütést északkelet felől gomolyfelhők zavarják, és elszórtan zápor is előfordulhat. Eleinte az északnyugati, majd a délkeleti szél élénkül meg. A nappali felmelegedés 14 Celsius-fok köré erősödik – írja a Köpönyeg.

Vasárnap a többórás napsütés mellett megnövekszik a gomolyfelhőzet, de csapadék nem valószínű. A levegő 15 és 16 fok köré melegszik. A délkeleti szél megélénkül.

