Visszatérhet a tél, folytatódik a lehűlés + videó

A nyugati országrészben szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Ezzel szemben keleten gomolyfelhők képződnek, amelyek a délutáni órákra összefüggő felhőzetté alakulhatnak – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Csapadék estig nem valószínű.

Az északi, északkeleti szél többfelé élénk lesz, néhol – főként északkeleten és az Észak-Dunántúlon – erős széllökések is előfordulhatnak.

A csúcshőmérséklet 10 és 15 fok között alakul,

estére 4–10 fokig hűl a levegő.

Szerda délutáni időjárás (Forrás: HungaroMet)

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak.

Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.

Így változik az időjárás a hét hátralévő részében

Csütörtökön a napsütés mellett északkelet felől gyorsan megnövekszik a felhőzet. A keleti országrészben záporok is kialakulhatnak, az Északi-középhegység térségében akár

hózápor sem kizárt.

A hőmérséklet csupán 9 és 13 fok között alakul, miközben az északi szél többfelé megerősödik.

Pénteken több órára kisüt a nap, de gomoly-, majd fátyolfelhők zavarhatják a napsütést, csapadék azonban nem valószínű. A reggel hűvös lesz, helyenként

gyenge fagy is előfordulhat, napközben pedig mindössze 10–11 fok várható.

Szombaton változóan felhős idő ígérkezik, számottevő csapadék nélkül, legfeljebb elszórtan fordulhat elő kisebb zápor. A nappali hőmérséklet 11–12 fok körül alakul, a szél pedig mérsékelt marad.

Vasárnap eleinte még változó felhőzetre számíthatunk, majd egyre többfelé beborul az ég. Csapadék estig nem várható. A nappali felmelegedés kissé erősödik, 10 és 16 fok közötti maximumokkal – írja a Köpönyeg.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Észak-Magyarország/Takács József)