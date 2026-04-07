Megtelt húsvétkor a Balaton – erős nyarat jelez a vendégroham

Nagyon sokan választották a Balatont a húsvéti hosszú hétvégén. Igaz, hivatalos forgalmi adataik még nincsenek, de a Balatoni Turizmus Szövetség az elsődleges visszajelzéseik alapján úgy tudja, azok a hotelek, amelyek nyitva tartottak, igen magas kihasználtsággal, jelentős részük telt házzal üzemelt.

Az aktív turizmus különösen erős ebben az időszakban

Már pénteken rendkívüli forgalmat lehetett tapasztalni a Balaton felé vezető utakon a fővárostól lefelé és ugyanez volt a helyzet visszafelé hétfőn – számolt be megkeresésünkre Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke, aki szerint a számok is meg fogják erősíteni a tapasztaltakat. Azt mondja, a teljes hétvégén kiemelkedő vendégforgalom jellemezte a tó környékét, igaz sokan egynapos kirándulásra érkeztek. Nem csoda, hiszen rengeteg színes program várta az érdeklődőket – a hotelek, önkormányzatok, civil szervezetek egyaránt szerveztek ilyet –, ráadásul a vendéglátó egységek jelentős része is kinyitott az ünnep környékére.

Erősödik a négy évszakos Balaton

A vendégek részéről egyre fontosabbá válik az élményalapú turizmus, ebben pedig kifejezetten jól áll a Balaton, hiszen körben a tó partján, minden település folyamatosan szervez önálló programokat.

A szakember szerint a Balatonon egyre erősödik a négy évszakos turizmus, ezt mutatja egy korábbi statisztika is, amely szerint a magyar tenger környékén nagyjából 1500 szolgáltató tart nyitva folyamatosan, köztük szálláshelyek, vendéglátóhelyek, egyéb turisztikai programlehetőségek.

A tavaszi szezon mostanra dübörög a Balatonnál, már azok a szolgáltatók is kinyitottak, amelyek nem üzemelnek folyamatosan, igaz ők egyelőre még csupán a hétvégék idejére. Mint megtudtuk, megnyitottak a kézműves fagyizók is, amelyek nagyon erős forgalmat bonyolítanak a tó környékén mindenhol.

Fekete Tamás szerint a fagylalt ma már nem csupán egy édesség, hanem egyre komolyabb turisztikai vonzerőként jelenik meg. Mondhatni a régiós gasztronómiai turizmus egyik mozgatórugója, nem véletlen, hogy a Balatont mára Közép-Európa legfontosabb fagylaltrégiójának is nevezik. Ez nem kis részben a Balaton fagyija versenynek köszönhető, amelyet idén már tizenharmadik alkalommal, május 8‑án rendeznek meg Balatonfüreden.