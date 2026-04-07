Megtelt húsvétkor a Balaton – erős nyarat jelez a vendégroham

Látványos vendégroham indította be a turisztikai szezont a magyar tengernél, a húsvéti hosszú hétvégén. A Balaton ismét bizonyította vonzerejét, hiszen a szálláshelyek jelentős része maximális kihasználtsággal működött. A szakmai várakozások szerint az erős szezonkezdet a nyári hónapokra is komoly keresletet vetít előre.

Gazsó Rita
2026. 04. 07. 15:39
Fotó: Fotó: MTI/Jászai Csaba
Nagyon sokan választották a Balatont a húsvéti hosszú hétvégén. Igaz, hivatalos forgalmi adataik még nincsenek, de a Balatoni Turizmus Szövetség az elsődleges visszajelzéseik alapján úgy tudja, azok a hotelek, amelyek nyitva tartottak, igen magas kihasználtsággal, jelentős részük telt házzal üzemelt.

Balaton
Az aktív turizmus különösen erős ebben az időszakban
 Fotó: Facebook/Balatoni Téli Bringa Túra

Már pénteken rendkívüli forgalmat lehetett tapasztalni a Balaton felé vezető utakon a fővárostól lefelé és ugyanez volt a helyzet visszafelé hétfőn – számolt be megkeresésünkre Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke, aki szerint a számok is meg fogják erősíteni a tapasztaltakat. Azt mondja, a teljes hétvégén kiemelkedő vendégforgalom jellemezte a tó környékét, igaz sokan egynapos kirándulásra érkeztek. Nem csoda, hiszen rengeteg színes program várta az érdeklődőket – a hotelek, önkormányzatok, civil szervezetek egyaránt szerveztek ilyet –, ráadásul a vendéglátó egységek jelentős része is kinyitott az ünnep környékére.

Erősödik a négy évszakos Balaton

A vendégek részéről egyre fontosabbá válik az élményalapú turizmus, ebben pedig kifejezetten jól áll a Balaton, hiszen körben a tó partján, minden település folyamatosan szervez önálló programokat. 

A szakember szerint a Balatonon egyre erősödik a négy évszakos turizmus, ezt mutatja egy korábbi statisztika is, amely szerint a magyar tenger környékén nagyjából 1500 szolgáltató tart nyitva folyamatosan, köztük szálláshelyek, vendéglátóhelyek, egyéb turisztikai programlehetőségek.

A tavaszi szezon mostanra dübörög a Balatonnál, már azok a szolgáltatók is kinyitottak, amelyek nem üzemelnek folyamatosan, igaz ők egyelőre még csupán a hétvégék idejére. Mint megtudtuk, megnyitottak a kézműves fagyizók is, amelyek nagyon erős forgalmat bonyolítanak a tó környékén mindenhol.

Fekete Tamás szerint a fagylalt ma már nem csupán egy édesség, hanem egyre komolyabb turisztikai vonzerőként jelenik meg. Mondhatni a régiós gasztronómiai turizmus egyik mozgatórugója, nem véletlen, hogy a Balatont mára Közép-Európa legfontosabb fagylaltrégiójának is nevezik. Ez nem kis részben a Balaton fagyija versenynek köszönhető, amelyet idén már tizenharmadik alkalommal, május 8‑án rendeznek meg Balatonfüreden. 

Sikerét jelzi, hogy a versenyre tavaly már 31 fajta fagylaltkreációval neveztek a cukrászdák. A megméretés egyre ismertebb és egyre komolyabb hírverést jelent a cukrászdáknak: volt olyan év, amikor a nyertes ízekből több mint húszezer gombócot adtak el, de a többi fagylaltozó is arról számolt be, hogy forgalmuk a verseny hatására 10–15  százalékkal nőtt.

Az aktív turizmus is erős ilyekor

A Balatoni Turizmus Szövetség elnöke azt látja, hogy az aktív turizmus különösen erős ebben az időszakban, többnyire ezt részesítik előnyben a hotelekbe érkező vendégek is: rengetegen kirándulnak, kerékpároznak ilyenkor. Szerinte igen jelentős az aktív és a gasztroturizmus a parttól kissé távolabbi településeken: Balaton-felvidéken és Külső-Somogyban is, amelyek az utóbbi években szintén bekapcsolódtak az idegenforgalomba és számos ajánlattal várják az oda érkezőket.

Az előző hétvégén elrajtolt a balatoni hajózási szezon, így a húsvéti időszakban is sokan vették igénybe a kompokat, menetrend szerinti személyhajókat és a sétahajójáratokat is – jelezte Fekete Tamás.

Ilyen nyárra számítanak

Fekete Tamás szerint a rövid foglalási ablak évek óta kísérti a turisztikai szereplőket, továbbra sem jellemző a tudatos, hosszabb idővel előre tervezés. A vendégek többsége ugyanis egyre inkább intuitív módon, az időjárás és a programok függvényében, „ad hoc” dönt.

– Biztos vagyok benne, hogy idén is nagyon sokan érkeznek majd a Balatonra, mert itt pihenni jó – reagál Fekete Tamás a nyári szezonra vonatkozó kérdésünkre. 

Sokat fejlődött a térség, rengeteg színes program és szolgáltató várja az ideérkezőket. Jó itt tölteni a szabadidőt

 – véli a szakember.

Szerinte az sem változtat a magyar tenger népszerűségén, vendégforgalmán, hogy az utóbbi időben megnőtt a külföldi utakat választó magyarok száma. „Nem az a kérdés, hogy a vendégek Balatonra vagy külföldre induljanak, hanem, hogy elutazzanak-e külföldre vagy sem.” Úgy véli, aki a Balatonon szeretne pihenni, az attól függetlenül oda utazik, hogy mellette külföldre menne vagy sem. 

Mindenki megtalálja, amit keres

Az elnök mindenesetre arra bíztat mindenkit, akár utaznak külföldre, akár nem, pár napot mindenképpen töltsenek el a Balatonál. A magyar tenger ugyanis annyiféle arcát tudja mutatni: rendkívül széles a választék a különböző szintű, ár-érték arányú szolgáltatásból, így mindenki megtalálhatja azt, amely a saját igényeinek megfelel.

Megerősítette, hogy a tó környékének turizmusát is az az egyre terjedő trend jellemzi, amely szerint nem ritkán és hosszabb időre, hanem inkább többször pár napra, egy-egy hétvégére érkeznek ide, amelyhez igyekeznek alkalmazkodni. 

Megértjük azokat a vendégeket, akik többször és rövidebb időre, mindig máshová utaznak és többféle élményt szeretnének megélni, amelyhez színes kínálatával tökéletes választás a Balaton

– hangsúlyozta.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

