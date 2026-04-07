Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Feltámad a viharos szél, estére az eső is megérkezik + videó

Napos idő dominál, de a szél sok helyen erős lökésekkel jelentkezik. Estére pedig az északkeleti határnál csapadék is kialakulhat.

Magyar Nemzet
2026. 04. 07. 6:28
Hazánk nagy részén derült vagy csak gyengén felhős időre számíthatunk. Kora délelőttig főként a délnyugati tájak fölött lehet több felhő, majd délután az északkeleti országrészben növekedhet meg a felhőzet – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Késő este az északkeleti határ közelében elszórtan záporok is kialakulhatnak.

Az északi, északnyugati szél a délnyugati területek kivételével sokfelé megerősödik, helyenként viharos lökések is előfordulhatnak. 

A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul,

estére pedig 8 és 14 fok közé hűl a levegő.

Kedd délutáni időjárás (Forrás: HungaroMet)

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket.

A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak.

Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.

 

Milyen idő lesz a következő napokban?

Szerdán a nyugati országrészben sok napsütésre számíthatunk, miközben keleten gyakrabban jelenhetnek meg gomolyfelhők az égen, de csapadék nem valószínű.

A hajnali órákban 4 fok körüli értékeket mérhetünk,

délutánra pedig nagyjából 13 fokig melegszik fel a levegő.

Csütörtökön változó felhőzet mellett alakul az idő, keleten akár tartósabban is borongós maradhat az ég, és ott elszórtan zápor is előfordulhat. A nappali csúcshőmérséklet 9 és 15 fok között alakul, a szél pedig mérséklődik.

Pénteken is marad a változóan felhős idő, számottevő csapadék nélkül. A délutáni órákban 10–15 fok közötti maximumokra készülhetünk, gyenge légmozgás mellett.

Szombaton gomolyfelhős, napos idő körvonalazódik,

helyenként futó záporokkal.

Az északi, északkeleti szél többfelé élénk lesz, időnként meg is erősödhet, a hőmérséklet pedig 15 fok körül alakul – írja a Köpönyeg.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Balázs Attila)


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
