Feltámad a viharos szél, estére az eső is megérkezik + videó

Hazánk nagy részén derült vagy csak gyengén felhős időre számíthatunk. Kora délelőttig főként a délnyugati tájak fölött lehet több felhő, majd délután az északkeleti országrészben növekedhet meg a felhőzet – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.
Késő este az északkeleti határ közelében elszórtan záporok is kialakulhatnak.
Az északi, északnyugati szél a délnyugati területek kivételével sokfelé megerősödik, helyenként viharos lökések is előfordulhatnak.
A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul,
estére pedig 8 és 14 fok közé hűl a levegő.
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket.
A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak.
Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.
Milyen idő lesz a következő napokban?
Szerdán a nyugati országrészben sok napsütésre számíthatunk, miközben keleten gyakrabban jelenhetnek meg gomolyfelhők az égen, de csapadék nem valószínű.
A hajnali órákban 4 fok körüli értékeket mérhetünk,
délutánra pedig nagyjából 13 fokig melegszik fel a levegő.
Csütörtökön változó felhőzet mellett alakul az idő, keleten akár tartósabban is borongós maradhat az ég, és ott elszórtan zápor is előfordulhat. A nappali csúcshőmérséklet 9 és 15 fok között alakul, a szél pedig mérséklődik.
Pénteken is marad a változóan felhős idő, számottevő csapadék nélkül. A délutáni órákban 10–15 fok közötti maximumokra készülhetünk, gyenge légmozgás mellett.
Szombaton gomolyfelhős, napos idő körvonalazódik,
helyenként futó záporokkal.
Az északi, északkeleti szél többfelé élénk lesz, időnként meg is erősödhet, a hőmérséklet pedig 15 fok körül alakul – írja a Köpönyeg.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Balázs Attila)
