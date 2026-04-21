Jogosítvány nélkül vezetett, nem élte túl a balesetet

Nem volt jogosítványa annak a férfinak, aki hajnalban személyautóval egy családi ház alapjának csapódva meghalt Zajkon − adta ki a tájékoztatást a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense kedden.
Czendrei Péter közölte: a 34 éves helyi férfi a járművel egy jobbra ívelő kanyarban megcsúszott, először egy betonhídfejnek ütközött, majd egy családi ház alapjának csapódott.
A férfi, aki egyedül ült az autóban, és nem használta a biztonsági övet, olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt − tudatta a sajtóreferens.
